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02.10.2026 21:33
чтение: 0 мин
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#найди ошибки
#русский язык

Н или НН: проверьте грамотность на четырёх примерах

Грамотность под вопросом: сможете правильно написать слова с Н и НН?
Н или НН: проверьте грамотность на четырёх примерах

Русский язык без ошибок: сможете определить Н или НН за минуту?

Грамотная речь помогает ясно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление. Важно не только правильно говорить, но и писать: иногда даже одна лишняя или пропущенная буква меняет то, как воспринимают текст. Например, многие сомневаются, когда писать одну Н, а когда — НН.

Предлагаем проверить себя на коротком упражнении.

Задание

Вставьте в каждое слово одну букву Н или сочетание НН:

  • Груже_ая машина;
  • Краше_ый давно пол;
  • Безветре_ый день;
  • Непроше_ый гость.

Попробуйте выполнить задание самостоятельно, не заглядывая в ответы. Вспомните, как на написание влияют зависимые слова, а также какие слова нужно запомнить.

Ответы и разбор

  1. Груженая машина — одна Н.
    Здесь «груженая» означает «машина с грузом». Зависимых слов рядом нет. Сравните: груженная песком машина — в причастии с зависимым словом пишется НН.
  2. Крашенный давно полНН.
    У слова есть зависимое слово давно: оно указывает, когда красили пол. Поэтому пишем две буквы Н.
  3. Безветренный деньНН.
    Написание слова нужно запомнить. Сравните: ветреный день пишется с одной Н, а безветренный — с двумя.
  4. Непрошеный гость — одна Н.
    Слово непрошеный пишется с одной Н. Так же пишутся, например, выражения непрошеный совет и непрошеный визит.

Итог: груженая — Н; крашенный — НН; безветренный — НН; непрошеный — Н.

Интересный факт о Льве Толстом

Лев Толстой был не только великим писателем, но и талантливым педагогом. В 1859 году он открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне. Толстой считал, что обучение не должно строиться на страхе, строгих наказаниях и бесконечной зубрежке.

Он писал для детей рассказы и учебные тексты, а также составил собственную «Азбуку». В ней были не только упражнения по чтению и русскому языку, но и сказки, басни, арифметические задачи и познавательные истории. Многие его короткие произведения для детей читают и сегодня.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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