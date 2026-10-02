Н или НН: проверьте грамотность на четырёх примерах

Грамотность под вопросом: сможете правильно написать слова с Н и НН?

Русский язык без ошибок: сможете определить Н или НН за минуту?

Грамотная речь помогает ясно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление. Важно не только правильно говорить, но и писать: иногда даже одна лишняя или пропущенная буква меняет то, как воспринимают текст. Например, многие сомневаются, когда писать одну Н, а когда — НН.

Предлагаем проверить себя на коротком упражнении.

Задание

Вставьте в каждое слово одну букву Н или сочетание НН:

Груже_ая машина;

Краше_ый давно пол;

Безветре_ый день;

Непроше_ый гость.

Попробуйте выполнить задание самостоятельно, не заглядывая в ответы. Вспомните, как на написание влияют зависимые слова, а также какие слова нужно запомнить.

Ответы и разбор

Груженая машина — одна Н.

Здесь «груженая» означает «машина с грузом». Зависимых слов рядом нет. Сравните: груженная песком машина — в причастии с зависимым словом пишется НН. Крашенный давно пол — НН.

У слова есть зависимое слово давно: оно указывает, когда красили пол. Поэтому пишем две буквы Н. Безветренный день — НН.

Написание слова нужно запомнить. Сравните: ветреный день пишется с одной Н, а безветренный — с двумя. Непрошеный гость — одна Н.

Слово непрошеный пишется с одной Н. Так же пишутся, например, выражения непрошеный совет и непрошеный визит.

Итог: груженая — Н; крашенный — НН; безветренный — НН; непрошеный — Н.

Интересный факт о Льве Толстом

Лев Толстой был не только великим писателем, но и талантливым педагогом. В 1859 году он открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне. Толстой считал, что обучение не должно строиться на страхе, строгих наказаниях и бесконечной зубрежке.

Он писал для детей рассказы и учебные тексты, а также составил собственную «Азбуку». В ней были не только упражнения по чтению и русскому языку, но и сказки, басни, арифметические задачи и познавательные истории. Многие его короткие произведения для детей читают и сегодня.

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