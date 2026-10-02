Н или НН: проверьте грамотность на четырёх примерах
Русский язык без ошибок: сможете определить Н или НН за минуту?
Грамотная речь помогает ясно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление. Важно не только правильно говорить, но и писать: иногда даже одна лишняя или пропущенная буква меняет то, как воспринимают текст. Например, многие сомневаются, когда писать одну Н, а когда — НН.
Предлагаем проверить себя на коротком упражнении.
Задание
Вставьте в каждое слово одну букву Н или сочетание НН:
- Груже_ая машина;
- Краше_ый давно пол;
- Безветре_ый день;
- Непроше_ый гость.
Попробуйте выполнить задание самостоятельно, не заглядывая в ответы. Вспомните, как на написание влияют зависимые слова, а также какие слова нужно запомнить.
Ответы и разбор
- Груженая машина — одна Н.
Здесь «груженая» означает «машина с грузом». Зависимых слов рядом нет. Сравните: груженная песком машина — в причастии с зависимым словом пишется НН.
- Крашенный давно пол — НН.
У слова есть зависимое слово давно: оно указывает, когда красили пол. Поэтому пишем две буквы Н.
- Безветренный день — НН.
Написание слова нужно запомнить. Сравните: ветреный день пишется с одной Н, а безветренный — с двумя.
- Непрошеный гость — одна Н.
Слово непрошеный пишется с одной Н. Так же пишутся, например, выражения непрошеный совет и непрошеный визит.
Итог: груженая — Н; крашенный — НН; безветренный — НН; непрошеный — Н.
Интересный факт о Льве Толстом
Лев Толстой был не только великим писателем, но и талантливым педагогом. В 1859 году он открыл школу для крестьянских детей в Ясной Поляне. Толстой считал, что обучение не должно строиться на страхе, строгих наказаниях и бесконечной зубрежке.
Он писал для детей рассказы и учебные тексты, а также составил собственную «Азбуку». В ней были не только упражнения по чтению и русскому языку, но и сказки, басни, арифметические задачи и познавательные истории. Многие его короткие произведения для детей читают и сегодня.
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