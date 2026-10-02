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02.10.2026 12:46
чтение: 1 мин
Транспорт

Внимание! Автострада 50 лет Октября будет перекрыта

На Автостраде 50 лет Октября ограничат движение в ночь с 3 на 4 октября

Перекрытие связано с монтажом тепловой магистрали

В Якутске временно ограничат движение автотранспорта на участке Автострады 50 лет Октября в районе Парка Победы. Об этом сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ.

В ночь с 3 на 4 октября 2026 года с 21:00 до 06:00 планируется полное перекрытие движения по Автостраде 50 лет Октября на участке от кольцевого пересечения с Окружным шоссе до пересечения с улицей Севастопольской.

Работы проводятся в рамках проекта «Реконструкция магистральной тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700». Перекрытие организуют на период работы крановой техники по поднятию и монтажу конструкции перехода тепловых сетей в районе ТЦ «Ураса Молл».

Ограничение необходимо для безопасного проведения монтажных работ по установке металлической конструкции воздушного перехода тепловой магистрали.

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Источник: пресс-служба Якутской ТЭЦ
Фото: пресс-служба Якутской ТЭЦ

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