Внимание! Автострада 50 лет Октября будет перекрыта
На Автостраде 50 лет Октября ограничат движение в ночь с 3 на 4 октября
Перекрытие связано с монтажом тепловой магистрали
В Якутске временно ограничат движение автотранспорта на участке Автострады 50 лет Октября в районе Парка Победы. Об этом сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ.
В ночь с 3 на 4 октября 2026 года с 21:00 до 06:00 планируется полное перекрытие движения по Автостраде 50 лет Октября на участке от кольцевого пересечения с Окружным шоссе до пересечения с улицей Севастопольской.
Работы проводятся в рамках проекта «Реконструкция магистральной тепловой сети 4Ду500 на 4Ду700». Перекрытие организуют на период работы крановой техники по поднятию и монтажу конструкции перехода тепловых сетей в районе ТЦ «Ураса Молл».
Ограничение необходимо для безопасного проведения монтажных работ по установке металлической конструкции воздушного перехода тепловой магистрали.
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