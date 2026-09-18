203 микрорайон: Дорожный коллапс и хаос с парковками

Дороги, парковки и безопасность движения: в 203-м микрорайоне обсудили проблемные вопросы

В 203-м микрорайоне Якутска состоялось выездное рабочее совещание по вопросам развития и благоустройства территории. В обсуждении приняли участие заместитель главы города Алексей Гарагуля, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, депутаты Наталья Луковцева, Кирилл Соболев и Владимир Ю, а также руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска и жители микрорайона.

Участники обсудили состояние внутриквартальных дорог и проездов, дефицит парковочных мест, организацию дорожного движения, водоотведение после дорожных работ, а также правовой статус отдельных участков дорог и возможность их передачи в муниципальное содержание.

Одной из наиболее острых проблем жители назвали нехватку парковочных мест. Из-за высокой транспортной нагрузки автомобили занимают придомовые территории и проезды, что затрудняет движение. Участники рассмотрели возможность создания дополнительных парковочных мест в наиболее проблемных точках, а также отметили необходимость учитывать парковочную инфраструктуру при дальнейшем развитии территории.

Представители МКУ «Главстрой» отметили, что внести существенные изменения в уже реализуемый проект на данном этапе невозможно: контракт заключен, работы близятся к завершению. В Департаменте градостроительства и архитектуры сообщили, что предложения жителей по парковочным местам будут учтены при проектировании территории 204-го микрорайона. Это позволит рассмотреть вопросы парковочной инфраструктуры на более ранней стадии и предусмотреть необходимые решения в проекте.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поддержал позицию жителей, отметив, что при проектировании необходимо заранее учитывать реальные потребности населения и выслушивать предложения жителей. По его словам, вопросы парковок, проездов и другой инфраструктуры важно решать уже на этапе разработки проектов, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с аналогичными проблемами.

Отдельное внимание уделили безопасности движения. Жители указали на узкие внутриквартальные проезды и хаотичную парковку, которые в отдельных местах могут создавать препятствия для проезда пожарной техники и скорой помощи. Обсуждались возможные изменения схемы организации движения, установка дорожных знаков и другие меры. Вопрос планируется вынести на рассмотрение профильной комиссии Якутской городской Думы.

Еще один блок вопросов касался внутриквартальных дорог, часть которых не имеет определенного статуса муниципальной собственности. Участники обсудили необходимость оформления таких участков и последующей проработки возможности их передачи в муниципальное содержание. Для этого жителям предстоит организовать работу собственников и подготовить необходимые документы.

Также жители обозначили вопросы, связанные с водоотведением и работой системы после проведения дорожных работ. Специалисты представили расчетные данные, однако фактическую работу системы планируется дополнительно оценить после выпадения осадков.

По итогам выездного совещания договоренности по основным вопросам будут зафиксированы в протоколе. Дальнейшая работа будет продолжена по каждому из обозначенных направлений.

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