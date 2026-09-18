Внимание! Пропал ребенок!
Помогите найти! В Нерюнгри разыскивают 12-летнюю Веронику Медведеву
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и волонтёрский поисковый отряд «Поиск Неру» объявили о поисках 12-летней Вероники Медведевой.
Место поисков: город Нерюнгри.
Обстоятельства: 17 сентября 2026 года утром девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы:
— рост 160 см;
— худощавое телосложение.
Особые приметы:
— пирсинг под верхней губой;
— брови фигурно сбритые;
— в чёрном парике, длина до ниже плеч.
Была одета:
— чёрная куртка с капюшоном;
— чёрная шапка с кокардой;
— чёрные штаны клёш;
— чёрные кроссовки с полосками.
При себе имела чёрный рюкзак.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам:
— Дежурная часть: 8 411 474 54 39
— Горячая линия: 8 800 700 56 76
— Единый номер экстренных служб: 112
Поделитесь этой информацией — возможно, именно ваш репост поможет найти ребёнка.
Ещё по теме
-
Какую куртку выбрать на осень: от лёгкой ветровки до утеплённой паркиОсенью одной и той же куртке приходится защищать от утреннего холода, порывистого ветра и внезапного дождя. При этом в ней не должно быть жарко в транспорте или во время быстрой ходьбы. Поэтому выбирать стоит не только по фасону: гораздо важнее погода в вашем регионе, привычный маршрут и одежда, которую вы будете носить под курткой.6 часов назад2710
-
-
-
-
-
-
-
-
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий