Внимание! Пропал ребенок!

Помогите найти! В Нерюнгри разыскивают 12-летнюю Веронику Медведеву

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и волонтёрский поисковый отряд «Поиск Неру» объявили о поисках 12-летней Вероники Медведевой.

Место поисков: город Нерюнгри.

Обстоятельства: 17 сентября 2026 года утром девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы:

— рост 160 см;

— худощавое телосложение.

Особые приметы:

— пирсинг под верхней губой;

— брови фигурно сбритые;

— в чёрном парике, длина до ниже плеч.

Была одета:

— чёрная куртка с капюшоном;

— чёрная шапка с кокардой;

— чёрные штаны клёш;

— чёрные кроссовки с полосками.

При себе имела чёрный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам:

— Дежурная часть: 8 411 474 54 39

— Горячая линия: 8 800 700 56 76

— Единый номер экстренных служб: 112

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