Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

18.09.2026 10:45
чтение: 1 мин
Общество

Внимание! Пропал ребенок!

Помогите найти! В Нерюнгри разыскивают 12-летнюю Веронику Медведеву

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и волонтёрский поисковый отряд «Поиск Неру» объявили о поисках 12-летней Вероники Медведевой.

Место поисков: город Нерюнгри.

Обстоятельства: 17 сентября 2026 года утром девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы:
— рост 160 см;
— худощавое телосложение.

Особые приметы:
— пирсинг под верхней губой;
— брови фигурно сбритые;
— в чёрном парике, длина до ниже плеч.

Была одета:
— чёрная куртка с капюшоном;
— чёрная шапка с кокардой;
— чёрные штаны клёш;
— чёрные кроссовки с полосками.

При себе имела чёрный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам:
— Дежурная часть: 8 411 474 54 39
— Горячая линия: 8 800 700 56 76
— Единый номер экстренных служб: 112

Поделитесь этой информацией — возможно, именно ваш репост поможет найти ребёнка.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное