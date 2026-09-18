Что за странный объект за колючей проволокой: Что в белом ящике?
Жителей Якутска обеспокоило появление будки, огороженной колючей проволокой
Во дворе дома № 73/2 на ул. Петра Алексеева появился модульный объект, обнесённый колючей проволокой — он обеспокоил жильцов.
В управе Центрального округа пояснили, что это стационарный пост контроля качества атмосферного воздуха. Соглашение о его установке заключили в августе мэрия и Якутское УГМС.
Сейчас в Якутске работают три стационарных пункта, которые берут пробы вручную трижды в сутки, чего недостаточно для полной картины. Данный пост — четвёртый и будет автоматическим.
«Появление автоматической станции упростит мониторинг воздуха, особенно в периоды смога, когда Роспотребнадзору приходится переходить на круглосуточный ручной режим замеров, — подчеркнули в управе.
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий