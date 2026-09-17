Тест на внимательность: Найти 3 отличия за 10 секунд
Перед вами 10 корзин с яблоками. На первый взгляд, они все одинаковые… но это не так! Среди них спрятаны 3 корзины-нарушителя, которые отличаются от остальных. Это отличный тест на внимательность найти отличия и определить, какие корзины необычные.
Правила игры:
- Найдите 3 корзины, которые отличаются от стандартной (3 целых яблока)
- У вас есть всего 10 секунд
- Не подсматривайте в ответы сразу!
Подсказки для тех, кто застрял:
Отличие №1: Одна корзина содержит яблоко, которое кто-то уже попробовал на вкус…
Отличие №2: В одной корзине яблок больше, чем должно быть — видимо, кто-то пожадничал!
Отличие №3: А в этой корзине, наоборот, яблок не хватает — кто-то явно проголодался!
Ответы:
- Вторая корзина сверху (второй ряд слева) — одно яблоко надкушено
- Пятая корзина сверху (крайняя правая в верхнем ряду) — содержит 4 яблока вместо 3
- Третья корзина снизу (третья слева в нижнем ряду) — содержит только 2 яблока
Сколько отличий нашли вы?
Пишите в комментариях:
- Нашел все 3 за 10 секунд — гений!
- Нашел 2 — хороший результат
- Нашел только 1 — нужно тренировать внимательность
- Не нашел ни одного — это нормально, глаз «замыливается»
Отправь этот тест другу — пусть попробует найти отличия быстрее тебя!
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