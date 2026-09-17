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18.09.2026 07:38
чтение: 1 мин
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Тест на внимательность: Найти 3 отличия за 10 секунд

Вы уверены, что у вас острое зрение? Давайте проверим!
тест на внимательность найти 3 отличия
тест на внимательность найти 3 отличия

Перед вами 10 корзин с яблоками. На первый взгляд, они все одинаковые… но это не так! Среди них спрятаны 3 корзины-нарушителя, которые отличаются от остальных. Это отличный тест на внимательность найти отличия и определить, какие корзины необычные.

Правила игры:

  • Найдите 3 корзины, которые отличаются от стандартной (3 целых яблока)
  • У вас есть всего 10 секунд
  • Не подсматривайте в ответы сразу!

Подсказки для тех, кто застрял:

Отличие №1: Одна корзина содержит яблоко, которое кто-то уже попробовал на вкус…

Отличие №2: В одной корзине яблок больше, чем должно быть — видимо, кто-то пожадничал!

Отличие №3: А в этой корзине, наоборот, яблок не хватает — кто-то явно проголодался!

Ответы:

  1. Вторая корзина сверху (второй ряд слева) — одно яблоко надкушено
  2. Пятая корзина сверху (крайняя правая в верхнем ряду) — содержит 4 яблока вместо 3
  3. Третья корзина снизу (третья слева в нижнем ряду) — содержит только 2 яблока

Сколько отличий нашли вы?

Пишите в комментариях:

  • Нашел все 3 за 10 секунд — гений!
  • Нашел 2 — хороший результат
  • Нашел только 1 — нужно тренировать внимательность
  • Не нашел ни одного — это нормально, глаз «замыливается»

Отправь этот тест другу — пусть попробует найти отличия быстрее тебя!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Сахалайф

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