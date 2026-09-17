Разминка для мозга: сможете найти 5 отличий на этой уютной зимней картинке?

Потренируй мозг: найди 5 отличий на картинке с первым снегом

Игра на внимательность: сможете найти 5 отличий на заснеженной прогулке?

Золотая и теплая осень постепенно уступает свои права грядущим холодам. В воздухе уже пахнет морозной свежестью, а в некоторых регионах нашей страны уже вовсю идет первый снег, укрывая землю тонким белым покрывалом. В такое переходное время часто хочется укутаться в теплый плед с чашкой чая. Мы предлагаем вам ненадолго отвлечься от повседневной рутины, устроить небольшую паузу и потренировать свой мозг с помощью приятной визуальной головоломки.

Перед вами две, на первый взгляд, совершенно одинаковые картинки. На них изображена очаровательная маленькая девочка. Она тепло оделась в уютный пуховик, шапочку и шарф и не спеша идет по парковой тропинке по своим важным детским делам. Вокруг нее кружится и тихо ложится на ветки деревьев мягкий первый снег.

Но между этими двумя изображениями есть разница. Сможете найти 5 отличий?

Засеките время: у самых внимательных читателей на поиски уходит не более 30 секунд!

Ну как, удалось найти все несоответствия? Не спешите пролистывать вниз, если еще сомневаетесь. А для тех, кто готов провериться, ниже мы публикуем правильные ответы.

Ответ на головоломку

Вот где спрятались все 5 отличий:

Интересный факт на заметку

Разглядывая первый снег, многие сразу начинают мечтать о зимних забавах. Но задумывались ли вы, почему иногда снеговик лепится легко, а иногда снег просто рассыпается в руках?

Запомните: прекрасный, крепкий снеговик отлично лепится только из влажного (мокрого) снега. Такой снег образуется во время оттепели, когда температура воздуха колеблется около 0 °C или чуть выше. В это время снежинки слегка подтаивают, покрываются тончайшим слоем воды, которая работает как клей, намертво скрепляя снежные комья между собой. А вот в сильный мороз снег сухой и рассыпчатый — слепить из него что-то будет крайне сложно.

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