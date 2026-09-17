Судили начальницу за нападение на беременную подчиненную

Судили начальницу отдела кадров управления образования мэрии Якутска

За нападение на беременную сотрудницу. Инцидент произошел 12 января 2026 года из-за отказа сотрудницы отдела кадров вернуть служебный документ.

Якутский городской суд частично удовлетворил иск жительницы столицы к начальнице отдела кадров МКУ «Управление образования» Якутска о компенсации морального вреда, сообщает ЯСИА. Инцидент произошел 12 января 2026 года из-за отказа сотрудницы отдела кадров вернуть служебный документ — она сфотографировала его и спрятала под одежду.

Эти действия спровоцировали начальницу на физический контакт: она нанесла беременной подчиненной ссадины и гематомы на руках, не причинившие вреда здоровью. По месту работы к начальнице применено дисциплинарное взыскание. Постановлением Якутского городского суда, вступившим в силу 21 апреля, ответчица признана виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ и оштрафована на 20 тысяч рублей.

В суде истица пояснила, что испытала физические и нравственные страдания: находилась в состоянии беременности, нападение произошло на рабочем месте. Это вызвало сильный стресс, страх за будущего ребенка и унижение. После инцидента возникли осложнения беременности, из-за чего она была вынуждена покупать лекарства.

Суд взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, судебные расходы на представителя — 20 тысяч рублей и госпошлину 3 тысячи рублей в доход городского бюджета. В возмещении расходов на лекарства отказано, поскольку истица не доказала причинно-следственную связь между действиями ответчицы и осложнениями беременности. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Читайте так же Осужден историк русской кухни