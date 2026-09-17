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17.09.2026 14:44
чтение: 1 мин
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Тест кеша STEP447

тест тест

4. Не требуйте от себя моментальных трансформаций. Скорость нужна при ловле сами знаете кого… Заветный результат требует работы. Это в соцсетях всё быстро и красиво, на деле нужно придерживаться своего пути и планомерно работать.
Как ещё может подействовать на нас молодая Луна
В такое время организм может чуток притормаживать. Далеко не всем захочется сворачивать горы. Кое-кто будет усталым, сонливым, захочет побыть в одиночестве. И это норма. Дайте себе отдохнуть, выспитесь. Гуляйте, займитесь легкой разминкой, забудьте о соцсетях. Вечером – чашка чая, кино, плед. Не экспериментируйте с имиджем, сменой прически. Тут может быть разочарование. Сейчас будут идеальными уходовые процедуры, восстановительные маски. Ванны с аромамаслами дадут возможность ощутить себя энергичнее.

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