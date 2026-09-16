Кошмар обжаловал приговор. Адвокат подал апелляцию на приговор Александру Степанову, рассчитывая на смягчение наказания, собщает сегодня «Эхо столицы». Напомним, Кошмара приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима за серию преступлений.

«Разумеется, мы не согласны с вынесенным решением суда — оно является незаконным и необоснованным. Есть множество неучтенных аспектов: к примеру, по одному из эпизодов мы настаиваем на исключении мотива хулиганских побуждений, так как это был обоюдный конфликт. Соответственно, рассчитываем на сокращение срока заключения. Но это лишь начало: к поданной жалобе мы заявим и другие дополнения», — рассказал «Эхо столицы» защитник Анатолий Афанасьев.

По его мнению, суровость приговора исходит из общественного резонанса вокруг фигуры Степанова. «По факту 90% совершенных им преступлений — это бытовые преступления, а резонанс отвлекает народ от более насущных проблем и других громких дел», — считает адвокат.

Он также рассказал, что ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с участием Степанова в СВО было отклонено, и уточнил: «Возможно, мы еще вернемся к этому моменту».

Приговор обжаловала и сторона обвинения. В пресс-службе прокуратуры Якутии «Эхо столицы» пояснили, что апелляция подана из-за процессуальных нарушений и не касается назначенного срока.

Напомним, в Якутске расследуются другие уголовные дела в отношении Александра Степанова — об избиении женщин в развлекательных заведениях. До суда они еще не дошли.

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