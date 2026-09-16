Скандальный ПивоRoob закрылся, но вновь открылась пивная точка на Стадухина

15 сентября закрылся бар ПивоRoob на ул. Лермонтова в Якутске, сообщает «Эхо столицы».

Напомним, о прекращении аренды бару 28 августа договорились мэр Якутска Дмитрий Садовников и собственник помещения, депутат Ил Тумэна Владимир Федоров.

Решение принято после многочисленных жалоб жителей соседних домов на шум, пьяные дебоши и нарушения общественного порядка со стороны посетителей заведения.

Однако вновь открылся пивной магазин 24/7 на ул. Стадухина, 83 (бывший «Махаон»). Полгода назад при мэре Григорьеве объявили, что магазин закрыт, здание должны были снести, не было документов и разрешения, сообщалось в СМИ.

А через полгода при новом мэре опять открылся пивной магазин. Рядом школа, роддом, больницы и другие соцобъекты, и вечно куча бичей и бомжей, сообщают SakhaLife читатели.

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