14.09.2026 09:35
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14 сентября: Что было на планёрке в мэрии
Глава Якутска Дмитрий Садовников на еженедельной планерке поблагодарил все структуры Окружной администрации, правоохранительные органы и другие ведомства за организацию Дня города.
«Пасмурная погода не омрачила праздник. В этом заслуга каждого из вас», — сказал Садовников.
Круговорот чиновников продолжается: Садовников снова тасует кадры
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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