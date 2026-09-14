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14.09.2026 09:35
чтение: 1 мин
Якутск
#День города
#Дмитрий Садовников
#планерка в мэрии

14 сентября: Что было на планёрке в мэрии

Глава Якутска Дмитрий Садовников на еженедельной планерке поблагодарил все структуры Окружной администрации, правоохранительные органы и другие ведомства за организацию Дня города.

«Пасмурная погода не омрачила праздник. В этом заслуга каждого из вас», — сказал Садовников.

Круговорот чиновников продолжается: Садовников снова тасует кадры

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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