Директора парка культуры и отдыха заменят – Садовников

Мэр Якутска Дмитрий Садовников заявил, что руководитель «Дирекции парков и общественных пространств» Роман Евсеев будет заменён. Об этом сообщает «Эхо столицы».

О своём недовольстве его работой глава города рассказал 12 сентября на встрече с журналистами. «Он будет однозначно заменен», — подчеркнул Садовников.

Одной из основных претензий стало ненадлежащее санитарное состояние Центрального парка культуры и отдыха. Также у мэрии есть другие вопросы к работе дирекции.

Несколько дней назад мэр Якутска раскритиковал общественное пространство за состояние туалетов и разбросанный мусор.

Впервые публично о кадровом вопросе в парке культуры и отдыха Якутска мэр поставил вопрос после травмирования девочки на аттракционе в последней декаде августа.