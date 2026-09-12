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12.09.2026 17:29
чтение: 0 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#Роман Евсеев
#Якутск

Директора парка культуры и отдыха заменят – Садовников

Мэр Якутска Дмитрий Садовников заявил, что руководитель «Дирекции парков и общественных пространств» Роман Евсеев будет заменён. Об этом сообщает «Эхо столицы».

О своём недовольстве его работой глава города рассказал 12 сентября на встрече с журналистами. «Он будет однозначно заменен», — подчеркнул Садовников.

Одной из основных претензий стало ненадлежащее санитарное состояние Центрального парка культуры и отдыха. Также у мэрии есть другие вопросы к работе дирекции.

Несколько дней назад мэр Якутска раскритиковал общественное пространство за состояние туалетов и разбросанный мусор.

Впервые публично о кадровом вопросе в парке культуры и отдыха Якутска мэр поставил вопрос после травмирования девочки на аттракционе в последней декаде августа.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: «Эхо столицы»

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