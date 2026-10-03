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03.10.2026 11:16
чтение: 1 мин
Домоводство
#арбузы в якутии
#огород

Гору арбузов собрала семья из села Улах‑Ан

Арбузное чудо: в селе Улах‑Ан собрали удивительный урожай
Семья ветеранов педагогического труда  Яы Лукачевской и Вячеслава Спиридонова начали экспериментально выращивать бахчевые в теплице с 80-х годов.

арбузы

Когда подросли внуки, супруги решили вернуть любимое хобби — и не прогадали! В 2024 году они обустроили «грядку‑термос» на открытом грунте: укрывали пленкой, а после заморозков — агротканью. Так корни арбузов остаются в тепле даже ночью. Семена сеют в середине апреля, а рассаду прививают на тыкву — так растения легче переносят холод и меньше болеют.

арбузы

Результаты говорят сами за себя: в первый год с одного куста собрали 4 арбуза общим весом 15 кг. На второй — уже 45 плодов с девяти растений (самый крупный — 10 кг!). А в этом сезоне урожай стал ещё щедрее: около 60 арбузов! Это история не про арбузы, а про любовь к делу, про семейные традиции и про то, что в Якутии возможно всё — если трудиться с душой, сообщает @channel_Hangalas

арбузы

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Источник: @channel_Hangalas
Фото: @channel_Hangalas

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