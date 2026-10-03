В Якутске подорожало топливо: где и почем?

В Якутске выросли цены бензин

«Сибойл» и «Туймаада-Нефть» вчера повысили цены на топливо на своих заправках. Сегодня «Саханефтегазсбыт» отпускает бензин по новым ценам: АИ-95 с утра отпускают по 102 рубля, сообщает pryanayayakutia.

Напомним, о предстоящем росте цен на топливо во время прямой линии предупредил глава Якутии Айсен Николаев.

Цены на топливо на АЗС Якутска (данные обновляются)



Отпуск топлива на АЗС: данные актуальны на 09:00 3 октября АО «Саханефтегазсбыт»

Наличие АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива за наличный и безналичный расчёт (лимит до 20 литров на одно транспортное средство) на:

АЗС № 1: проспект Михаила Николаева, 19/1а

АЗС № 6: Жатайский перекресток, 1

АЗС № 1401 ОПТИ: Маганский перекресток, 1

АЗС № 62: Хатын-Юряхское шоссе, 4 км, 8а

АЗС № 51: 50 лет Советской Армии, 49б (лимит до 30 литров) АО НК «Туймаада-Нефть» АИ-92 по топливным картам. АИ-95 за наличный и безналичный расчёт (20 литров на одно транспортное средство) на:

МАЗС-1: Автострада 50 лет Октября, д. 14з

МАЗС-2: Автострада 50 лет Октября, д. 1з

АЗС-3: Дзержинского, д. 56А

АЗС-4: Вилюйский тракт, 4 км, д. 6а

Дизельное топливо: на всех АЗС сети без ограничений ООО «СибОйл» На АЗС сети в городе Якутске отпуск АИ-92 и АИ-95 за наличный и безналичный расчёт (лимит до 20 литров на одно транспортное средство):

АЗС №1 на Покровском шоссе 4 км 1/1

АЗС №15 на Вилюйском тракте 6

АЗС №23 на Окружном шоссе, 4 км

АЗС №2 на ул. Очиченко, 6

АЗС №4 на Хатын-Юряхское шоссе, 4

АЗС №6 на Покровское шоссе 7 км

АЗС №8 на ул. 50 лет Советской армии, 17А

АЗС №17 на ул. Петра Алексеева, 72/2

АЗС № 25 на Покровском шоссе 7 км, 1а

АЗС №16 на ул. Чернышевского, 1я

АЗС №22 на Сергеляхском ш. 4 км, 2/1

АЗС №14 на ул. 50 лет Советской армии, 53/4а ООО «Сервис Ойл»

АИ-92: АЗС на Покровском тракте, 5 км, 2Б. За наличный и безналичный расчет до 20 литров на одно транспортное средство. Якутия. Оперштаб в МАКС

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