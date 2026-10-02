Весомый аргумент для рождения малыша: Маткапитал увеличится до миллиона рублей

Материнский капитал в 2027 году превысит 1 млн рублей

Доплата в связи с рождением второго ребенка вырастет до 250,3 тысячи рублей. В 2027 году с 1 февраля материнский капитал увеличится до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка и до 1028,7 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца. Доплата в связи с рождением второго ребенка, если первый родился после 1 января 2020 года, вырастет до 250,3 тысячи рублей.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 1 февраля до 30,4 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Минтруда России.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, маткапитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год. Прогнозируется, что инфляция составит 6,8%. В результате размер маткапитала увеличится на 65,5 тысячи и 49,6 тысячи рублей соответственно.

Напомним, программа материнского капитала входит в нацпроект «Семья».