Врач Николай Григорьев проиграл суд Сусанне Рожиной и Ринату Абсалихову по взысканию денег

Он требовал 2,4 млн рублей материального ущерба, 150 тыс. рублей моральной компенсации. Якутский городской суд отказал Николаю Григорьеву, который требовал взыскать с Сусанны Рожиной и Рината Абсалихова 2,4 млн рублей материального ущерба, 150 тыс. рублей моральной компенсации и 50 тыс. рублей судебных расходов.

Напомним, ранее Рожина и Абсалихов были признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве в отношении Григорьева. По материалам дела, они действовали вместе: Абсалихов координировал действия, а Рожина убеждала врача передать деньги якобы для «урегулирования проблем» с правоохранительными органами. В итоге они получили от него 3 млн рублей.

Сам Григорьев передавал деньги с целью дачи взятки. От уголовной ответственности за это его освободили за активное содействие следствию.

После этого, весной 2025 года, врач обратился в суд и потребовал вернуть ему деньги как ущерб, причиненный преступлением. Разбирательство длилось больше года, и 11 августа суд полностью отказал Николаю Григорьеву в иске.

Указано, что он добровольно передал средства для незаконной цели — дачи взятки. Поэтому рассчитывать на их возврат он не может. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки не дает права требовать обратно переданные деньги.

Решение вступило в законную силу.

Добровольно передал деньги для достижения противоправной цели – на возврат не рассчитывай



Вступило в законную силу решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) о возмещении материального и морального ущерба, причиненного преступлением.

Житель столицы требовал от двух ответчиков солидарного взыскания 2 448 276 рублей материального ущерба, 150 000 рублей компенсации морального вреда и 50 000 рублей судебных расходов.

Производство по делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Будучи надлежаще извещенными, индивидуальный предприниматель, его защитник и потерпевшие в судебное заседание не явились. Суд рассмотрел дело в их отсутствие.

От ответчика поступило согласие с рассмотрением дела в его отсутствие. В целях соблюдения разумного срока судопроизводства в соответствии со статьей 6.1 ГПК РФ суд отклонил ходатайство ответчицы об отложении заседания из-за болезни, и рассмотрел дело в отсутствие неявившихся сторон.

Исковые требования основаны на приговорах Якутского городского суда, которыми ответчики признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) в отношении истца. Установлено, что ответчики действовали группой лиц по предварительному сговору: ответчик координировал действия, ответчица – вводила истца в заблуждение, требуя деньги за «урегулирование проблем» с правоохранительными органами. Так, путем обмана ответчики похитили у истца 3 000 000 рублей. Сам истец освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки в связи с активным содействием следствию.

Суд установил, что денежные средства передавались истцом с целью совершения незаконных действий – дачи взятки, что противоречит основам правопорядка. Согласно ст. 169 ГК РФ, такая сделка является ничтожной. Верховный Суд РФ (Пленум №24 от 09.07.2013) разъяснил, что освобождение взяткодателя от уголовной ответственности не означает отсутствия в его действиях состава преступления, поэтому такие лица не вправе требовать возврата переданных ценностей.

Кроме того, принцип гражданского права (ст. 1, 10 ГК РФ) запрещает извлекать преимущество из собственного незаконного поведения. Поскольку истец добровольно передал деньги для достижения противоправной цели, он не может претендовать на их возврат, несмотря на квалификацию действий ответчиков как мошенничества. Исключения (крайняя необходимость или принуждение) в данном деле отсутствуют.

На основании изложенного, суд в полном объеме отказал истцу в удовлетворении исковых требований.



