Евгения Михайлова, советник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова:

Отмена ограничения не отменяет политической ответственности!

Уважаемые земляки!

Поддерживаю отмену ограничения «не более двух сроков подряд» для человека, проработавшего Главой РС (Я)! И объясняю почему: чтобы просто иметь право на выборах проголосовать за того человека, которому доверяю.

Если я считаю, что человек два срока работал эффективно и продуктивно, знает свою ответственность, знает проблемы республики, знает людей и понимает, что было сделано до него и что еще предстоит ему сделать, – почему закон должен запрещать мне снова за него проголосовать? Почему кто-то должен решить это за меня заранее? Я ведь не прошу назначить этого человека Главой пожизненно. И не прошу отменять выборы или автоматически продлевать ему полномочия. Я прошу только не запрещать ему участвовать в выборах. А дальше – пусть решают люди. Если он работает плохо – люди его не изберут. Если появился более достойный кандидат – люди выберут его. Но если люди считают, что действующий руководитель должен продолжить работу, почему закон должен говорить этим людям: «Нет, вы больше не можете за него голосовать»?

Мы живем в огромной республике, где многие задачи нельзя решить за один-два срока. Дороги, мосты, энергетика, транспорт, социальная инфраструктура, развитие северных территорий – всё это требует более длительной последовательной работы. Когда приходит новый руководитель, ему неизбежно приходится тратить время на то, чтобы разобраться в огромном хозяйстве, сформировать команду, изучить проекты и обязательства. А опытный руководитель уже знает эту работу. Он знает, что было сделано. Знает, где были ошибки. Знает, какие решения дали результат. И может не начинать всё с нуля.

При этом я не считаю, что преемственность должна означать отсутствие обновления. Наоборот. Опыт должен передаваться молодым. Молодые специалисты должны расти, получать ответственность, становиться руководителями. И хорошо, когда рядом с опытными руководителями появляется новое поколение людей, которые постепенно приобретают знания и опыт. Это и есть нормальная преемственность.

Но самое главное – руководителя всё равно должны выбирать люди. Именно поэтому я поддерживаю отмену ограничения. Не потому, что считаю кого-то незаменимым или что кому-то нужно гарантировать еще один срок. А потому, что считаю неправильным заранее отбирать у граждан один из вариантов выбора. Пусть человек идет на выборы. Пусть рассказывает, что сделал. Пусть отвечает на вопросы. Пусть его оценивают люди, жители республики. И пусть они решают.

Если мы доверяем человеку – мы должны иметь право за него проголосовать. Если мы больше не доверяем – мы должны иметь право выбрать другого.

Я за то, чтобы окончательное слово оставалось не за запретом в законе, а за избирателем. Не закон должен выбирать за народ.

Народ должен выбирать сам!

И ещё. До сих пор я помню горькие слова нашего Первого Президента Республики Саха (Якутия), глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева, за свою невероятно героическую деятельность во благо якутян и развития республики, за недопущение унижения людей, за их сбереженное достоинство, имевшего полное право хотя бы быть допущенным к выборам: «…Складывающиеся обстоятельства, обусловленные несовершенством федерального и республиканского законодательства, нескончаемые судебные процессы, неопределенность в правовом отношении моего участия в выборах вынуждают меня снять свою кандидатуру на предстоящих выборах 23 декабря 2001 года. Я на этот шаг иду после долгих раздумий, руководствуясь нашими общими интересами, ради мира и согласия и дальнейшего поступательного движения республики…».

Наши дети не простят повторной ошибки.