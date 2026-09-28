Доигрался: Со скандалом увольняют директора школы

Прокуратура Усть-Алданского района установила, что директор школы в условиях конфликта интересов заключила со своим супругом, а также родной дочерью 6 договоров на сумму более 250 тыс. рублей на оказание различных услуг, а также трудоустроила мужа и сестру на должности старшего воспитателя и учителя в школу.

Прокуратура внесла главе района представление, по результатам его рассмотрения директор привлечена к дисциплинарной ответственности.

👮‍♂️Не согласившись с данным решением, прокуратура обратилась с иском в суд об увольнении руководителя образовательной организации в связи с утратой доверия.

⚖️Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования. Решение суда не вступило в законную силу.