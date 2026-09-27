Спортивное сообщество Якутии потрясено скорбной вестью

Вчера спортивное сообщество Якутии потрясла трагическая новость о гибели тренера по хоккею Александра Григорьевича Кузьменко. Для многих в республике он был человеком, который в свое время многое сделал для развития хоккея и оставил после себя целое поколение воспитанников.

О годах его работы в Якутске рассказал друг и соратник Александр Григорьевича, директор Школы зимних видов спорта Якутии Владимир Хисамутдинов.

В Якутске Александр Григорьевич Кузьменко проработал тренером по хоккею пять полных сезонов, с 1996 по 2001 год. Он возглавлял команду «Якутские мамонты». До этого работал с командой «Геофизик» в поселке Геологов, а затем продолжил тренерскую деятельность в ЯГУ.

«Он был идейным человеком, работал с полной отдачей. Все поставленные перед собой задачи реализовывал. В 2001 году Александр Григорьевич съездил на соревнования в Москву. По итогам выступления часть команды и его самого пригласили в клуб «Белые медведи». Тогда он вместе с пятью хоккеистами переехал в Москву. Его воспитанники становились победителями первенства Москвы, выигрывали «Золотую шайбу», а также становились чемпионами мира среди юниоров», – вспоминает Владимир Тагирович.

Переезд в Москву стал новым этапом в жизни Александра Кузьменко. Там он продолжил работать в хоккее, а со временем решил сосредоточиться на подготовке родного сына Андрея, который также выбрал этот вид спорта. Александр Григорьевич перешел из тренерской работы в Национальный хоккейный центр, чтобы иметь возможность больше времени уделять сыну. Его мечта осуществилась: Андрей стал профессиональным хоккеистом и сегодня выступает в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз».

При этом, несмотря на годы, проведенные далеко от Якутии, Александр Григорьевич не терял связи с родной для него республикой и всегда поддерживал якутских хоккеистов.

«Он всегда поддерживал хоккеистов из родной Якутии. Помогал не только советом, но и делом. В начале сентября мы созванивались с Александром Григорьевичем, хотели собрать первых воспитанников из команд «Якутские мамонты» и «Белые медведи», сыграть на льду ледового дворца «Эллэй Боотур», а затем вместе с семьями выехать на природу. И тут такая страшная потеря…», – говорит Владимир Тагирович.

Уход Александра Григорьевича стал тяжелой утратой для его родных, друзей, коллег и воспитанников. Его труд, преданность хоккею и память о нем останутся с теми, кому он передал свои знания, опыт и любовь к спорту.

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и спортивное сообщество республики выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Григорьевича Кузьменко. Разделяем боль невосполнимой утраты.