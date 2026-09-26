«Якутское Бедное»: Материя, обретающая голос

2 октября 2026 года в 16:00 в выставочном зале Союза художников Якутии (ул. Белинского, 44) откроется выставка «Якутское бедное» — проект, который не просто наследует традицию arte povera, но и предлагает собственный, северный взгляд на то, каким может быть искусство, исполненное внутренней глубины. Сам термин «бедное искусство» — arte povera сформулированный в конце 1960-х годов для обозначения художественного течения, участники которого сознательно отказывались от дорогих материалов в пользу «бедных»: земли, угля, тряпок, необработанного дерева. Этот жест был одновременно эстетическим и политическим — он противостоял коммерциализации искусства и превращению художника в поставщика товара для рынка.

Спустя десятилетия, в 2008–2009 годах, в России прошли выставки «Русское бедное», где художники работали с картоном, старыми досками, резиной, железом, мылом и даже пылью. Тогда критики писали о поиске «честного» и подлинного искусства, уводящего от наносной красоты, — искусства, в котором форма соединена с диалогом об истории и социальной ответственностью.

«Якутское бедное» рождается из совершенно иного состояния, и это принципиально важно для понимания проекта. Здесь нет протеста против потребительства — есть осмысление той самой «бедности», которая для Севера никогда не была лишь экономической категорией. Она — способ существования, аскеза, достоинство, подлинность. Материалы, которые используют художники, — не случайные находки. Это то, что всегда было в среде: дерево, кожа, металл, кость, старые инструменты, выцветшие фотографии. Их «бедность» — знак аутентичности, насыщенности бытием. Это голос самой материи, которая помнит прикосновения поколений.

Автор и идейный вдохновитель движения — художник Анна Кэрэhит, чей псевдоним переводится с якутского как «Свидетель», заключает суть её метода: искусство как свидетельство. Свидетельство того, как время преображает вещи, как энтропия становится соавтором, как ржавчина превращается в краску, а трещина — в шов. В своих работах она последовательно разрабатывает философию «самособирания» — собирания целостной картины мира из осколков, фрагментов, следов. Её произведения — это палимпсесты, на которых архаический орнамент проступает сквозь наслоения времени.

На выставке собраны произведения художников, разделяющих философию «бедного искусства». Здесь нет единого стиля — есть общее состояние вслушивания в материю. Каждый автор по-своему раскрывает идею «бедного»: для одного это энтропия и необратимость, для другого — память рода, для третьего — диалог с прошлым, и архаикой. Всех их объединяет отказ от внешней эффектности в пользу глубинного, подлинного, честного высказывания. Их работы — шепчут, не требуя восхищения — они приглашают к соучастию, к замедлению, к тому, чтобы увидеть: подлинное богатство всегда скрыто в простоте.

«Якутское бедное» — это не про отсутствие. Это про присутствие. Присутствие памяти в вещах, времени — в материи, человека — в роде. Это искусство, которое напоминает: истинная роскошь мира — способность слышать шёпот материи. Настоящее искусство рождается в пространстве между человеком и миром, который его породил.

Открытие: 2 октября 2026 года, 16:00.

Адрес: г. Якутск, ул. Белинского, 44, выставочный зал Союза художников.

Вход свободный.

Приходите.

Слушайте.

Свидетельствуйте.