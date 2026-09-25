Главная культурная премьера: Великая музыка МГАСО зазвучит в Якутии

В Якутске в рамках фестиваля «Северное сияние» выступит МГАСО.

22 сентября 2026 года, в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая анонсированию программы 84-го концертного сезона Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).

В мероприятии приняла участие художественный руководитель Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г. М. Кривошапко, дирижёр ✨Наталья Базалева.

В рамках гастрольного плана оркестра анонсирован концерт МГАСО в Якутске — он состоится 17 октября 2026 года на сцене Театра оперы и балета РС(Я) имени Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона.

Концерт пройдёт в рамках XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

Запись трансляции доступна по ссылке: 👉 https://vk.ru/wall-210951176_9057

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