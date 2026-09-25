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25.09.2026 12:03
чтение: 1 мин
Культура
#гастроли
#МГАСО
#филармония Якутии

Главная культурная премьера: Великая музыка МГАСО зазвучит в Якутии

В Якутске в рамках фестиваля «Северное сияние» выступит МГАСО.

22 сентября 2026 года, в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая анонсированию программы 84-го концертного сезона Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).
В мероприятии приняла участие художественный руководитель Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г. М. Кривошапко, дирижёр ✨Наталья Базалева.

В рамках гастрольного плана оркестра анонсирован концерт МГАСО в Якутске — он состоится 17 октября 2026 года на сцене Театра оперы и балета РС(Я) имени Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона.

Концерт пройдёт в рамках XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

Запись трансляции доступна по ссылке: 👉 https://vk.ru/wall-210951176_9057

Большой эфир: Якутские шедевры на федеральном ТВ

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Источник: Пресс-служба Филармонии Якутии
Фото: Сергей Прокудин-Лемешев

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