Главная культурная премьера: Великая музыка МГАСО зазвучит в Якутии
В Якутске в рамках фестиваля «Северное сияние» выступит МГАСО.
22 сентября 2026 года, в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая анонсированию программы 84-го концертного сезона Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).
В мероприятии приняла участие художественный руководитель Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г. М. Кривошапко, дирижёр ✨Наталья Базалева.
В рамках гастрольного плана оркестра анонсирован концерт МГАСО в Якутске — он состоится 17 октября 2026 года на сцене Театра оперы и балета РС(Я) имени Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона.
Концерт пройдёт в рамках XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».
Запись трансляции доступна по ссылке: 👉 https://vk.ru/wall-210951176_9057
Большой эфир: Якутские шедевры на федеральном ТВ
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