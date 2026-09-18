Сводный хор школьников России исполнил якутский осуохай

Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России» проводится Всероссийским хоровым обществом уже более десяти лет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На фестивале с той поры приняли участие более миллиона детей из большого количества общеобразовательных учреждений страны.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в своем приветствии участникам фестиваля назвала «Поют дети России» «авторитетной площадкой, способствующей развитию школьных хоров, детской певческой культуры, а также популяризации хорового пения среди молодого поколения. Через песни и стихи, обращение к лучшим образцам отечественной и мировой музыки, дети приобщаются к ценностям, которые веками складывались в нашей культуре. В исполнении участников оживают истории о дружбе, любви и гордости за Отечество и в этом многообразии рождается чувство единства».

Президент России Владимир Путин в направленном им напутственном слове к учителям музыки общеобразовательных школ, хормейстерам, наставникам и их воспитанникам отметил, что «такие масштабные и содержательные, поистине вдохновляющие инициативы, объединяющие юных артистов из многих регионов страны, служат патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, способствуют развитию у детей творческих способностей, певческой, хоровой культуры и художественного вкуса».

Таким образом, главной воспитательной задачей фестиваля является передача подрастающему поколению основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма, основ исторической памяти России.

Конкурсные прослушивания регионального этапа прошли весной этого года в субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашей республике в рамках Республиканского фестиваля школьных хоров «Поют дети Якутии» имени заслуженного работника образования РС (Я), почетного члена Всероссийского хорового общества В.С. Жиркова. Решением жюри победил хоровой коллектив «Кэнчээри» МБОУ «Мюрюнская Средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.В. Егорова» — художественный руководитель Василий Парников, из с. Борогонцы Усть-Алданского улуса, который был делегирован на окружной этап от Республики Саха (Якутия).

По результатам конкурсного отбора на окружном этапе данный коллектив одержал убедительную победу и стал лауреатом I премии по Дальневосточному федеральному округу. Участники «Кэнчээри» были награждены путевками в детский лагерь отдыха и правом участия в финальном этапе фестиваля, который в 2026 году проводился в сердце Золотого кольца России – Костроме.

Старинный русский город издавна связан с историей династии Романовых, их родовыми палатами — именно здесь более 400 лет назад в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре с его уникальными удивительной красоты расписными фресками, по преданию основанном ордынским вельможей Мурзой Четом — предком возвысившегося костромского боярина Бориса Годунова – предшественника Михаила Романова, состоялось призвание на царство Михаила Федоровича, завершившее сложный период в истории Российского государства, известное по учебникам как Смутное время с царевичами Лжедмитриями, польским нашествием, воцарением шляхтенки Марины Мнишек, народным ополчением во главе с Мининым и Пожарским, подвигом костромского крестьянина Ивана Сусанина. Все здесь буквально дышит историей – старинные посадские дома, бывшие крестьянские усадьбы на берегах величественно несущей свои воды Волги. Виды Костромы стали живыми декорациями знаменитого фильма «Жестокий романс» Эльдара Рязанова по пьесе Александра Островского «Бесприданница» — классик русской драматургии ведет свое родословие из костромского духовенства, поэтому жители этого города другую героиню этого автора – Снегурочку — считают одним из главных своих брендов – ее нежный образ в русском кокошнике глядит с рекламных афиш, упаковок фирменных конфет, расписных теремов, туристических автобусов. Костромской крестьянин Иван Мазайхин, живший в реальности, стал для писателя Александра Некрасова прототипом знаменитого деда Мазая, спасавшего от весеннего половодья зайцев – фигурками этих ушастых зверушек украшен город и найти их в нем — это отдельный квест.

14 детских хоров России – прошедшие несколько этапов отбора и ставшие победителями в своих федеральных округах, на период проведения конкурса были размещены в лучших детских центрах детского отдыха региона – «Синие дали» и «Красная горка» в заповедном лесу, полном грибов, рядом находилась знаменитая Сумароковская лосиная ферма с ручными лосятами. Творческая смена была насыщена подготовкой к выступлениям, репетициями, концертными выступлениями по предприятиям и учреждениям, населением города. С ребятами занимались лучшие хормейстеры и вокальные педагоги страны, в том числе из Академии хорового искусства имени В.С. Попова, но времени хватало не только на музыку и пение, но и отрядные мероприятия, различного рода активности, музыкальные отрядные соревнования, танцы и подвижные игры с вожатыми, экскурсиями в Терем Снегурочки, картинную галерею, пешими прогулками по волжским берегам и знакомством с историческими достопримечательностями.

Конкурсные прослушивания финала оценивало профессиональное жюри, возглавляемое профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, народным артистом России, руководителем академического Большого хора «Мастера хорового пения» при Российском государственном музыкальном телерадиоцентре (ранее – академический Большой хор Центрального телевидения и радиовещания) Львом Конторовичем, который отметил высокий уровень подготовки детских школьных хоров как в народной, так и в академической манере пения.

Заслуженный образцовый коллектив России, детский народный ансамбль «Кэнчээри» помимо звания лауреата I премии окружного этапа по Дальневосточному федеральному округу стал дипломантом Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» в номинации «За сохранение народных традиций», войдя в десятку лучших детских школьных хоровых коллективов страны.

Состоялась конференция «Роль хорового пения в образовании и воспитании детей», семинар, методическая мастерская Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» под руководством заслуженной артистки РФ Т.А. Ждановой, а так же курсы повышения квалификации на тему «Организационные подходы и вариативные практики в творческой деятельности детских хоровых коллективов» для руководителей школьных хоров, хормейстеров и педагогов предмета «Музыка» при участии представителей Российской академии образования.

В последние годы функции Детского хора России, объединяющего детей из многих субъектов Российской Федерации, выступавших на лучших столичных площадках, в силу объективных причин, отчасти, принял на себя Сводный хор школьных коллективов страны, который на Гала-концертах Всероссийского фестиваля «Поют школьные хоры» исполняет концертную программу, специально подготовленную за период проведения смены.

В этом году концерт «Мы вместе!» был посвящен Году единства народов России и произвел огромное впечатление на слушателей своей слаженностью, позитивной энергетикой и красотой музыкального материала. Наряду с народными песнями, широко известными хитами, ставшими классикой музыкальной культуры нашей страны, звучали так же премьеры новых песен, исполнявшиеся самими авторами музыки и слов в сопровождении оркестра и стройного хора из 400 талантливых детей нашей страны.

«Кэнчээри» на финале Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» были настоящими посланцами культуры не только своего родного народа, но и представили самобытную культуру народов Севера. Звучным запевалам ансамбля вторил полутысячный хор школьников России, которые с большим энтузиазмом исполнили якутский осуохай на языке оригинала. Дети с увлечением пели песни народов нашей страны, своим примером показывая удивительный пример воодушевленного творческого согласия и духовного единения.

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ТАТЬЯНА ПАВЛОВА-БОРИСОВА, председатель Якутского хорового общества, руководитель делегации от Республики Саха (Якутия) на финале Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»

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