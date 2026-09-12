Фильм «Урянхайцы» — истории про родственные народы

С 10 сентября в кинотеатре «Центральный» начался показ художественного фильма «Урянхайцы» режиссёра Виталия Петрова, постановщика из Тувинской республики.

В ролях: Айат Канысов, Анат Быдышев, Уран Монгуш, Алексей Ховалыг, Василий Слепцов, Лена Полушкина.

Картина «Урянхайцы» представляет из себя киноальманах состоящий их трёх новелл и рассказывает современные истории народов Алтая, Тувы, Хакасии и Якутии.Фильм снимался на территории Республик — Алтай, Тыва, Хакасия и Якутия. Одними из главных связующих тем фильма является зима и семья. Как суровая и монументальная зима Тувы, Якутии и Алтая закаляет народы. Киноновеллы рассказывают семейные истории и носят символические названия «Ада» (Отец), «Эне» (Мать), «Кыыс» (Дочь) и напоминает о корнях и учит видеть в простых человеческих историях отражение большой общей судьбы.

Мы связались с режиссёром Виталием Петровым и он дал нам небольшое эксклюзивное интервью:

— Идея фильма пришла несколько лет назад. Мы думали, что надо сделать общий проект про родственные народы. Эта идея витала в воздухе давно, но решились на это только в 2024 году. В том же году мы уже приступили к написанию сценария, а в 2025-м — начали снимать с перерывом: в январе сняли один альманах, остальное — поздней осенью и в декабре 2025-го.

Что касается кастинга, то в тувинской части кастинга как такового не было, потому что я знаю всех местных актёров по актёрскому диапазону и тому, кто как играет. С актёрами из Якутии и Алтая был кастинг, но не в привычном понимании: люди не отправляли видеопробы, мы просто просматривали их фотографии, общались и утверждали на роль. Василия Слепцова мы знали до проекта, он подходил идеально.

Показы у нас будут в Хакасии — после 17 сентября. И показы будут в Туве, скорее всего ориентировочно в октябре. Постараемся показать фильм ещё и на Алтае.

А до этого фильм был показан в рамках первого марийского этнического международного кинофестиваля, который состоялся в городе Йошкар-Ола. Там в конкурсе игрового кино фильм победил в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Считаю, что подобные истории нам нужны и снимать их надо. Важно укреплять дружбу между нашими народами, развивать культурный обмен и сотрудничество — я думаю, что это необходимо всем нам.

От таких проектов начинается многое: лично мне всегда было интересно, как живут якуты, чем они дышат. Надеюсь, такой же интерес есть у многих жителей других регионов. Этот интерес, дружбу и взаимовыручку мы должны культивировать в том числе с помощью культуры и кинематографа. Я думаю, что именно такие проекты очень необходимы для дружбы народов, особенно когда речь идёт о родственных, братских народах.

Например, якуты (саха) и тувинцы — не просто братья, а родные братья.

Приходите на показы — мы будем очень рады. В фильме постарались показать небольшой культурный срез, то есть чем живут и дышат наши народы.

Надеюсь, фильм зрителям понравится, «зайдёт». Всем счастья, успехов и удачи!

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