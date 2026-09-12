Издательство «Айар» отметило вековой юбилей новыми достижениями

11 сентября в Якутске прошло торжество в честь векового юбилея национальной издательской компании «Айар» имени Семёна Новгородова. В рамках мероприятия коллективу издательства объявили благодарность главы Якутии за многолетнюю плодотворную работу, сохранение и популяризацию языков народов республики.

Компания ведёт свою историю с 1926 года. За это время «Айар» выпустил около 20 тысяч наименований книг общим тиражом более 79 миллионов экземпляров. Сегодня издательство не только продолжает знакомить читателей с классической и современной литературой, но и осваивает новые форматы.

«Этот результат стал возможен благодаря огромному труду нескольких поколений издателей. Сегодня мы выпускаем не только книги и сувенирную продукцию, но также создаём настольные игры, игрушки и одежду в национальном стиле. Наша миссия — через современную продукцию донести культуру народа до молодого поколения», — отметил генеральный директор компании «Айар» Август Егоров.

Одним из новых проектов издательства стало мобильное приложение «ЛитАйар». В нём пользователи могут читать электронные книги и слушать аудиокниги на якутском, русском и языках коренных малочисленных народов Севера. Электронная библиотека объединяет классические и современные произведения, в том числе редкие издания.

На вековой юбилей в столицу республики приехали писатели, издатели, библиотекари, педагоги и партнёры компании из Казахстана, Москвы, Башкортостана, Новосибирска и районов Якутии. В программу торжества вошли выставка «Вековой путь якутской книги», экспозиция изданий — победителей российских и международных конкурсов, показ коллекции национальной одежды «Айар Таҥас», концертные номера и чествование ветеранов издательства.

Праздничный вечер завершился традиционным осуохаем. Столетний юбилей «Айара» стал важной вехой для книжной отрасли республики и напоминанием о том, что книга остаётся хранителем языка, исторической памяти и культурного наследия народа.

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