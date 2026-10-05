Сенсация в Якутии! Учёные переписали историю Земли на 90 миллионов лет назад!

Настоящий мировой переворот в палеонтологии совершён в нашей республике! Учёный из Якутска Пётр Колосов официально доказал, что грибы появились на планете на миллионы лет раньше, чем утверждают все мировые учебники биологии.

До этого открытия международное научное сообщество было уверено: грибы зародились в ордовикском периоде (около 460 млн лет назад). Однако сенсационное исследование, которое провёл главный научный сотрудник Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (г. Якутск), заслуженный деятель науки РС(Я) Пётр Николаевич Колосов, полностью перевернуло эти представления. Статья об этом опубликована в Paleontological Journal.

Изучая древние породы Березовского прогиба на юго-западе Якутии, наш земляк обнаружил неопровержимые улики: грибы успешно процветали на территории современной Якутии уже 550 миллионов лет назад! История целого царства живых организмов в один миг прибавила почти на 100 миллионов лет.

Что скрывали древние камни Якутии?

Микроскопические организмы идеально сохранились внутри строматолитов — ископаемых каменных слоев. В доисторическую эпоху (в вендский период) Сибирская платформа находилась в районе экватора, и на её мелководьях кипела жизнь. Обогащенная кремнезёмом вода со временем заместила органические ткани, «законсервировав» древние микробы на века.

Используя электронные микроскопы и увеличив срезы пород в 5–30 тысяч раз, Пётр Колосов выявил уникальные структуры:

• Переплетения нитей мицелия (грибницы);

• Древнейшие ископаемые споры;

• Мицелиально-дрожжевые грибы, которые паразитировали на древних водорослях.

Три причины, почему якутское открытие меняет всё

Как объясняет сам якутский исследователь, его находка заставляет научный мир пересмотреть три важнейших этапа эволюции:

1. Грибы из Якутии первыми покорили сушу. Они обитали в прибрежной зоне строматолитов, которая постоянно высыхала под солнцем. Это значит, что грибы приспособились к жизни вне воды задолго до растений и животных.

2. Начало эпохи древнейшего брожения. Открытие доказало, что сложнейшие биохимические процессы брожения происходили на Земле еще 550 млн лет назад.

3. Грибы заставили животных отрастить панцири. Наш учёный выдвинул смелую гипотезу: бурно развивающиеся дрожжевые грибы буквально поедали мягкотелых обитателей древнего океана. Чтобы спастись от прожорливых грибов-паразитов, первым морским животным пришлось срочно эволюционировать и отращивать прочные защитные раковины!

Благодаря кропотливой работе якутских палеонтологов ИГАБМ СО РАН, Якутия вновь подтвердила статус уникальной мировой кладовой — теперь не только полезных ископаемых, но и фундаментальных научных открытий!

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