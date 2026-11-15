Помощь бабушке принесла якутскому одиннадцатикласснику титул изобретателя года

Школьник из Якутска победил на всероссийском конкурсе изобретателей, создав тренажёр ради своей бабушки

Одиннадцатиклассник якутской школы № 39 имени Н. И. Шарина Айтал Винокуров завоевал победу на Всероссийском конкурсе «Изобретатель года» среди школьников. Награждение состоялось в Москве, в павильоне-музее «Атом». Об успехе юного земляка в своём канале рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Экспертное жюри отметило разработку Айтала — специальное устройство, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут самостоятельно осваивать азбуку Брайля. Помимо главной награды в своей возрастной категории, работа якутянина стала лучшей в номинации, посвящённой реабилитации людей с ограниченными возможностями.

История этого изобретения началась с личной семейной задачи: Айтал задумал прибор, чтобы помочь своей бабушке, которая потеряла зрение, научиться читать по Брайлю. В итоге домашняя идея выросла в серьёзный проект, на который уже оформлен патент. Кроме того, школьник успел опубликовать научную статью о своей разработке в журнале МГТУ имени Н. Э. Баумана.