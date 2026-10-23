Кожемяко раскрыл карты: Дальний Восток ждет глобальная стройка мега-ЦОДов

Сибирский щит: ИИ по вопросу критической инфраструктуры

В условиях современных геополитических вызовов карта стратегических объектов России может претерпеть существенные изменения. Если раньше размещение дата-центров и нефтеперерабатывающих заводов диктовалось близостью к массовому потребителю, то сегодня на первый план вышел и фактор неуязвимости. Регионы Сибири и Дальнего Востока эволюционируют от функции поставщиков сырья к роли опорного каркаса национальной безопасности. К слову, на своем новом посту Олег Кожемяко пообещал парламентариям содействовать расширению возможностей строительства ЦОД на Дальнем Востоке (см.: https://rtvi.com/news/kozhemyako-rasskazal-o-stroitelstve-cz-o-dov-na-dalnem-vostoke/ ).

Беглый анализ открытых источников с использованием инструментов на базе ИИ выявляет ряд тенденций. Представленные ниже выводы являются дискуссионными и отражают текущие устоявшиеся векторы мнений, нуждаясь в глубокой, многофакторной и стратегической экспертной проверке и оценке.

Вопрос о целесообразности переноса центров обработки данных (ЦОД) подальше от досягаемости потенциально враждебных беспилотников перестал быть теоретическим после серии атак на объекты в Рязанской и Калужской областях. Ответ на него не сводится к простому «да» или «нет». Сибирь становится потенциальным полигоном для создания инфраструктуры стабильности государственной информационной и энергетической инфраструктуры, и на это есть несколько веских причин.

Во-первых, дистанция действительно снижает риски. Удаленные регионы объективно сложнее для оперативной доставки и применения БПЛА, что создает дополнительный барьер для потенциального противника. Во-вторых, Минцифры рассматривает Урал и Восточную Сибирь как перспективные площадки из-за профицита электроэнергии – ресурса, который для дата-центров является критически важным и дорогим. Размещение там решает сразу две задачи: безопасность и экономику.

Яркий пример – Новосибирская область. Здесь корпорация «Альфа-финанс» планирует ввести в эксплуатацию один из крупнейших в Сибири ЦОДов уже в 2026 году. Объект вместит 1,8 тысячи стойко-мест и станет частью масштабной программы по развитию цифровых мощностей в азиатской части страны. Кроме того, в регионе создается научно-производственный центр беспилотных систем с инвестициями свыше 10 млрд рублей, что формирует уникальный технологический кластер.

Однако полагаться только на географию – опасная иллюзия. Как отмечают специалисты из Тверского технического университета, защита – это не только километры. Противник может действовать издалека, поэтому сибирские ЦОДы требуют комплексной фортификации, систем радиоэлектронной борьбы и, возможно, даже подземного размещения, несмотря на то, что это увеличивает стоимость строительства в три раза. Добавим к этому риски высоких задержек (латентности) при передаче данных и сложности с логистикой квалифицированного персонала.

Если с данными вопрос стоит в плоскости сохранения сервисов, то с нефтепереработкой – в плоскости физического выживания экономики. Перенос НПЗ в Восточную Сибирь целесообразен, но не как полная замена европейской инфраструктуры, а как создание стратегического резервного кластера. Текущая ситуация в 2025–2026 годах наглядно демонстрирует преимущества такого географического распределения.

Сибирский кластер сегодня работает в режиме максимальной загрузки. Из-за атак на западные предприятия и необходимости внепланового ремонта, плановые остановки агрегатов на сибирских НПЗ были перенесены на осень 2026 года. Это позволяет удерживать стабильность на внутреннем рынке. Омский НПЗ «Газпром нефти» по итогам 2025 года переработал более 22 миллионов тонн нефти, обеспечивая каждый шестой литр российского бензина, а Хабаровский завод ННК планирует выйти на объем свыше 5 миллионов тонн в 2026 году.

Аргументы в пользу восточного вектора неоспоримы:

1. Энергетическая безопасность. Удаленность от западных границ делает сибирские заводы недосягаемыми для дронов-камикадзе.

2. Доступ к сырью. Восточная Сибирь обладает собственными запасами, а Игнялинское месторождение проекта «Чона» готовится к запуску инфраструктуры в 2026 году, что обеспечит заводы местной нефтью.

3. Стабилизация цен. Восточные мощности позволяют избежать дефицита. Чтобы доставка топлива из Сибири в европейскую часть не била по карману потребителя, правительство использует механизмы демпфера и субсидирования железнодорожных перевозок.

Тем не менее, переносить все заводы за Урал нецелесообразно. Главная проблема – логистическое плечо. Доставка готового бензина из Иркутска в Ростов-на-Дону требует безупречной работы РЖД и кратно увеличивает транспортные расходы. Кроме того, строительство новых гигантов в тайге требует колоссальных инвестиций в инфраструктуру и борьбу с суровым климатом.

Оптимальная модель, которую сегодня реализует Россия, – это гибрид. Сохранение основной переработки вблизи рынков сбыта в европейской части при наличии избыточных восточных мощностей. Сибирь в этой схеме выступает не просто как запасной аэродром, а как гарант того, что в случае любого внешнего шока страна не останется без связи, топлива и цифровых сервисов. Именно такой подход – рассредоточенный, глубоко эшелонированный и опирающийся на собственные ресурсы – составляет основу современного российского экономического суверенитета.

Мнение ИИ о целесообразности размещения ЦОДов в Сибири?

Gigachat отказался от ответа, а Алиса резюмировала: – Вопрос интересный, и ответ на него не сводится к простому «да» или «нет». Я бы сказала так: частично целесообразно, но с важными оговорками, перечисленными выше.

Вывод: размещать ЦОДы в удалённых регионах имеет смысл как часть комплексной стратегии – чтобы снизить один из рисков и одновременно решить задачу с энергообеспечением. Но это не универсальное решение «на все случаи жизни». Ключевой принцип – многоуровневая защита в сочетании с правильным архитектурным решением (резервирование, разнесение мощностей).

ИИ о НПЗ в Якутии

Алиса: – Вопрос действительно дискуссионный. Я бы сказала так: строить в Якутии НПЗ можно, но с важными оговорками. И сейчас власти региона как раз склоняются к специфическому решению: не к гигантскому заводу, а к небольшому (или даже модульному), причём с чётким фокусом.

Когда это имеет смысл?

• Рост логистических издержек. Глава Якутии отмечал: 80% потребления в регионе – это дизельное топливо ( https://ria.ru/20260716/yakutiya-2105185022.html ), и доля транспортной составляющей в его цене постоянно растёт. Если тарифы на перевозку продолжат увеличиваться, локальное производство дизеля может стать выгоднее завоза.

• Снижение зависимости от северного завоза. Сейчас Якутия полностью зависит от привозного топлива. Собственное производство хотя бы части потребностей снизит риски сбоев в поставках и уменьшит нагрузку на бюджет.

• Локальные проекты. Иногда идею продвигают для решения задач конкретного района.

Что работает против

• Ограниченный внутренний рынок. Годовой объём потребления нефтепродуктов в Якутии – около 1,3 млн тонн. Для крупного НПЗ это слишком мало: завод не выйдет на полную мощность, и проект не окупится.

• Сложности с ассортиментом. Не все виды топлива выгодно производить локально. Например, авиационный керосин пока дешевле импортировать.

• Инфраструктурные и технологические барьеры. В ряде районов нет развитой транспортной сети, есть сложности с энергоснабжением. Кроме того, для глубокой переработки нужны сложные и дорогие технологии, а для мини-НПЗ есть риск получить низкий коэффициент переработки и проблемы со сбытом тяжёлых остатков.

• Фискальные факторы. Текущая налоговая политика в сфере нефтепереработки делает масштабный проект в регионе менее привлекательным.

• Исторический контекст. Попытки реализовать подобные проекты в прошлом не всегда увенчались успехом из-за перечисленных сложностей.

Какой вывод?

Целесообразность есть, но для небольшого, узкопрофильного завода (с упором на дизель) и при условии, что логистические издержки продолжат расти. Ключевой момент – тщательная проработка: нужно чётко понимать источник сырья, гарантированный объём сбыта, просчитать все инфраструктурные затраты и оценить риски.

Если планируете углубляться в тему (например, для бизнес-плана или исследования), советую начать с анализа конкретной локации: где именно в Якутии есть месторождения, какая там инфраструктура и кто может стать основным потребителем продукции. Подсказать, какие ещё факторы стоит учесть в таком анализе?

Гигачат: – Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Якутии целесообразно, но только при соблюдении строгих условий: завод должен быть небольшим, локальным и узкоспециализированным.

Почему строительство целесообразно (условия выгоды):

1. Высокая стоимость логистики. Якутия – огромный регион с низкой плотностью населения и суровым климатом. Доставка топлива из других субъектов РФ обходится крайне дорого, и транспортная составляющая в цене горючего постоянно растет. Местная переработка позволит существенно снизить конечную стоимость топлива для региональной экономики.

2. Структура потребления. Около 80% от общего объема потребления нефтепродуктов в Якутии (который составляет около 1,3 млн тонн в год) приходится на дизельное топливо. Оно необходимо для работы тяжелой техники, северного завоза, котельных и дизельных электростанций, обеспечивающих энергией удаленные поселки. Небольшой НПЗ, ориентированный именно на выпуск дизеля, закроет самую острую потребность региона.

3. Энергетическая автономия. Собственное производство снизит риски срыва северного завоза из-за погодных условий или проблем на железной дороге, что критически важно для выживания арктических и северных районов республики.

Почему строительство крупного НПЗ невыгодно:

1. Малый объем рынка. Весь регион потребляет около 1,3 млн тонн нефтепродуктов в год. Для сравнения, мощность одного только крупного современного НПЗ (например, Омского или Рязанского) составляет 10–20 млн тонн. Строить гигантское предприятие с такой огромной избыточной мощностью в изолированном регионе экономически бессмысленно.

2. Себестоимость других видов топлива. Авиационный керосин и высокооктановый бензин пока дешевле завозить в Якутию извне, чем производить на месте. Фискальная политика в сфере нефтепереработки и необходимость создания сложной инфраструктуры (включая производство водорода для гидрокрекинга и глубокую очистку) делают выпуск широкого спектра топлив на маленьком заводе убыточным.

3. Отсутствие экспортных рынков. В отличие от НПЗ в Южной Сибири или на Дальнем Востоке, завод в центре Якутии не имеет прямого выхода к экспортным портам или трубопроводам в Китай. Весь объем продукции будет заперт внутри республики.

Вывод: Проект имеет смысл только в формате малотоннажного (мощностью до 500–800 тыс. тонн в год) модульного НПЗ с простой технологической схемой (установка первичной перегонки и, возможно, легкого риформинга), нацеленного исключительно на производство дизельного топлива и судового мазута для местных нужд. Если логистические тарифы продолжат расти, такой завод станет экономически оправданным. Однако без масштабной государственной поддержки инфраструктуры и льготного налогообложения проект останется на уровне инициативы.

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Предмет обсуждения требует реальной экспертной оценки с точки зрения долгосрочных экономических планов государства, пространственного развития логистической инфраструктуры Дальнего Востока, его экологии, а также стратегического значения и значимости новых технологий, которые в скором времени могут стать реальностью в сфере энергетики и переработки сырья, передачи и обработки информации.

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Источник: Пресс-служба АН РС (Я)

Фото: ИИ-генерация