Развитие пригородов, урожай и бюджет: Главные темы заседания депутатов

Депутаты обсудили развитие пригородных территорий, итоги уборочной кампании и бюджет на 2027 год

На заседании комиссии Якутской городской Думы по развитию территорий и агропромышленного комплекса рассмотрели три вопроса: итоги сельскохозяйственного сезона 2026 года, развитие инфраструктуры пригородных населённых пунктов и основные параметры городского бюджета на 2027–2029 годы.

По итогам уборочной кампании отмечено, что, несмотря на паводок и затопление 250 гектаров посевов кормовых культур, в организованном секторе удалось перевыполнить план по сбору картофеля на 4%: валовый сбор составил 5,9 тыс. тонн. Общий сбор картофеля с учётом личных подсобных хозяйств достиг 15,3 тыс. тонн. Заготовка сена составила 7,9 тыс. тонн, или 91,2% от зоотехнической потребности. Среди проблем депутаты рассмотрели риски дефицита кормов в зимний период, нехватку семенного материала и недостаточные мощности для хранения урожая. Из 14 овощехранилищ только пять полностью соответствуют необходимым требованиям. Для строительства нового овощехранилища на 2340 тонн для МУП «Горснаб» из городского бюджета выделено 7,4 млн рублей на разработку проектной документации.

Отдельное внимание уделили перспективам развития пригородных территорий в связи со строительством мостового перехода через Лену в районе Старой Табаги. В конце октября 2026 года завершена разработка мастер-плана развития сёл Владимировка, Табага и Старая Табага. Документ предусматривает создание транспортно-логистического центра с грузооборотом до 750 тыс. тонн в год, развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов, развитие жилой застройки и туристско-рекреационного кластера.

Также комиссия рассмотрела вопросы обеспечения пригородов коммунальной и дорожной инфраструктурой. В частности, предусмотрено строительство более 50 км сетей водоснабжения, которые обеспечат подключение свыше 38 тысяч потребителей. Продолжается работа по газификации территорий, электроснабжению участков для участников СВО и многодетных семей. В рамках федеральной программы направлены заявки на финансирование ремонта дорог в селе Табага и подъездных путей к кварталу многодетных семей в Тулагино.

В третьем вопросе депутаты рассмотрели основные параметры бюджета города на 2027–2029 годы и финансирование профильных муниципальных программ. На развитие агропояса в 2027 году предусмотрено 46,6 млн рублей, на обеспечение деятельности пригородных территорий — 267,2 млн рублей. Финансирование программы развития территориального общественного самоуправления составит 13,45 млн рублей, в том числе 10 млн рублей на субсидии ТОС для благоустройства.

Заседание провёл председатель комиссии Иван Салатюк. В работе приняли участие члены комиссии Владимир Аммосов, Алексей Осипов, депутат Яков Оконешников, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, а также представители профильных подразделений Окружной администрации.

Все три вопроса приняты к сведению.