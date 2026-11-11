Вот что устроил пьяный водитель: Страшное ДТП

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин произошло на региональной автодороге «Умнас» в Хангаласском районе Якутии. Аварию спровоцировал нетрезвый водитель, в результате столкновения пострадал один человек, сообщили в управлении Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел накануне утром на 74-м километре трассы при въезде в город Покровск. По предварительным данным дорожной полиции, водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и на скорости врезался в попутный большегруз. От сильного удара машину отбросило на полосу встречного движения, где она протаранила еще две легковушки, одна из которых в итоге вылетела за пределы проезжей части.

В массовом столкновении серьезные травмы получил пассажир одного из встречных автомобилей. В момент удара мужчина сидел посередине на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и переломом локтевой кости.

Медицинское освидетельствование показало, что предполагаемый виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — прибор зафиксировал 0,332 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Все остальные участники дорожного происшествия были абсолютно трезвы.

В отношении нетрезвого автомобилиста инспекторы составили административные протоколы, по факту дорожного инцидента проводится проверка.