«Наука 0+» и великие маршруты: как Якутск стал опорной точкой для открытия Америки

С 22 по 25 октября Республика Саха (Якутия) принимает XIV региональную площадку Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+». В программе площадок, главная из которых в мультимедиа музее «Россиия – моя история», заявлено 175 мероприятий, посвященных современным технологиям, научным открытиям и их применению в повседневной жизни

Когда мы думаем о великих географических открытиях, редко вспоминаем Якутск. А между тем именно здесь, «на краю земли», решалась судьба одной из самых масштабных научных экспедиций в истории России – Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга. На фестивале «Наука 0+» эта история может стать одной из самых захватывающих площадок от Академии наук Якутии: ведь это не просто про карты и координаты, а про настоящую науку в экстремальных условиях.

В 1734 году Якутск превратился в главный логистический узел экспедиции. В город, который тогда называли «седалищем холода», прибыл отряд в 300 человек, а вскоре общее число людей, связанных с экспедицией, достигло 800. Это была не просто перевалочная база: здесь столкнулись наука, государственная воля и суровая реальность Севера. Беринг не только добывал провиант, лес и металл – он закладывал инфраструктуру для будущего освоения Дальнего Востока и создания Тихоокеанского флота.

Одним из важнейших шагов стало открытие школы при Спасском монастыре: сначала «для обучения грамоте славяно-российской», а затем – Навигацкой. В промерзших стенах Якутска детей казаков и местных народов учили цифири, тригонометрии и навигации. Командор понимал: чтобы удержать эти земли и плавать в Тихом океане, России нужны свои штурманы и картографы.

Научные результаты экспедиции поражают масштабом. Участники не только открыли пролив между Азией и Америкой, но и впервые составили подробные карты Северо-Востока России, нанесли на них Курильские острова, северные берега Сибири, Камчатку и северную часть Японии. Степан Крашенинников создал первое в мировой науке комплексное описание региона – «Описание земли Камчатки», где география, ботаника, зоология и этнография соединились в единую картину. Гмелин написал фундаментальную «Флору Сибири», а Миллер собрал огромную коллекцию документов по истории Сибири.

На площадке фестиваля «Наука 0+» эту историю Академия наук Якутии оживила: сделала с помощью ИИ-технологий анимэ и презентацию с участием школьников. Ведь наука – это не только формулы и лаборатории, но и умение видеть целое там, где другие видят только трудности.

Фестиваль «Наука 0+» – отличный повод вспомнить: великие открытия начинались не в удобных кабинетах, а в местах, где каждый гвоздь был на вес золота, а карта рождалась шаг за шагом.

Представьте: вы в Якутске XVIII века, вокруг – вечная мерзлота, местные власти не хотят помогать, а твоя задача – построить корабли, чтобы открыть для России Америку. Именно в таких условиях работал Витус Беринг во время Второй Камчатской экспедиции. На фестивале «Наука 0+» можно не просто прочитать об этом, а буквально «прожить» кусочек той истории, которая становится осязаемой, чем ближе 400-летие города Якутска.

Экспедиция Беринга – это идеальный пример того, как наука становится делом государства. Российская академия наук отправляла в отряды астрономов, географов, натуралистов и историков – так называемые «академические отряды». Их задачи были предельно конкретными: собрать гербарии, описать быт народов, определить координаты, изучить течения и ледяной покров. Это не «посмотреть и записать», а настоящая полевая наука с инструментами и методиками.

Особенно впечатляет, как команда справлялась с белыми пятнами на карте. Василий Прончищев первым нанёс на карту огромный участок побережья Таймыра, а Семён Челюскин завершил морское описание берега и открыл крайнюю северную точку материка. Вместе они ликвидировали последнее «белое пятно» на северном побережье России. Мартын Шпанберг нашёл морской путь от Камчатки к Японии, а сама экспедиция доказала существование Северного морского пути из Архангельска на Камчатку.

Но самое крутое – это не только открытия, а подход. Наука здесь была системной: промеры глубин, изучение течений, сбор этнографических описаний. И всё это – без GPS и спутниковых снимков, по звёздам, компасу и собственным расчётам.

Это история о том, что наука – это не только про открытия, но и про умение решать задачи в условиях, когда всё против тебя. И именно такие истории делают «Науку 0+» по-настоящему захватывающей.

Справка:

Результаты оказались фундаментальными. Были созданы первые точные карты Северо-востока Азии, открыты пролив между Азией и Америкой, северо-западный берег Северной Америки (Аляска), Алеутские и Командорские острова. Впервые подробно описаны и нанесены на карты Курильские острова, северные берега Сибири, Камчатка и северная часть Японии. Проведены промеры морских глубин, изучены течения, характер грунта и ледяной покров–то есть заложены основы океанологии и морской навигации в регионе.

Особую ценность представляют научные труды участников. «Описание земли Камчатки» Степана Крашенинникова стало первым в мировой науке комплексным исследованием конкретного региона, объединившим несколько дисциплин. «Флора Сибири» И. Г. Гмелина и материалы Г. Ф. Миллера по истории Сибири до сих пор остаются важнейшими источниками знаний.

Важно и то, что экспедиция не ограничивалась «чистой наукой». В Якутске Беринг заложил основы будущего освоения Дальнего Востока: открыл школу, которая позже стала Навигацкой, понимая, что для устойчивого развития региона нужны местные кадры. Это был взгляд на науку как на долгосрочный государственный проект.

История экспедиций Беринга – это не просто страница прошлого. Это пример того, как наука становится инструментом освоения мира – точный, системный и по-настоящему масштабный.

Текущий фестиваль приурочен к трем знаковым датам:

65-летию первого полета человека в космос;

70-летию аграрного образования в Якутии;

70-летию Якутского государственного университета (СВФУ) имени М. К. Аммосова.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, направленная на популяризацию науки и вовлечение молодежи:

Интерактивные форматы: возможность примерить на себя роль исследователя, участие в мастер-классах и научных шоу.

возможность примерить на себя роль исследователя, участие в мастер-классах и научных шоу. Образовательные треки: увлекательные лекции ведущих ученых, презентации новейших разработок и дискуссии о будущем технологий.

увлекательные лекции ведущих ученых, презентации новейших разработок и дискуссии о будущем технологий. Связь науки и жизни: демонстрация того, как фундаментальные знания работают в быту, медицине и промышленности.

демонстрация того, как фундаментальные знания работают в быту, медицине и промышленности. Историко-научный контекст: тематические выставки, посвященные освоению космоса и развитию сельского хозяйства региона.

тематические выставки, посвященные освоению космоса и развитию сельского хозяйства региона. Визуализация исследований: показы научно-популярных фильмов и виртуальные экскурсии (например, с использованием VR-очков к местам археологических раскопок).

Организационный комитет объединяет ведущие научные и образовательные институты региона:

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);

Академия наук Якутии;

Арктический научно-исследовательский центр;

Музейный комплекс «Моя история»;

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) — ключевой оператор площадки.

Традиционно в рамках фестиваля проходит акция «Ученые — в школы», в ходе которой профессора и научные сотрудники проводят открытые уроки для юных исследователей. Мероприятие является частью федеральной инициативы «Десятилетие науки и технологий в России» и служит главной площадкой для диалога между научным сообществом и обществом в Дальневосточном федеральном округе.