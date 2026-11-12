Роскошь за чужой счет: Имущество бывшего главы района распродано

Имущество осужденных за коррупцию бывших чиновников и силовиков продано на торгах в Якутии на общую сумму более 35 млн рублей. Все вырученные средства уже перечислены в доход государства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Самым крупным реализованным лотом стала недвижимость в Якутске, ранее принадлежавшая бывшему главе Анабарского района Ивану Семенову, который был осужден за коррупционные преступления. С молотка ушли его двухэтажный каменный дом, нежилое помещение и земельный участок. По итогам аукциона этот объект приобрели за 26,7 млн рублей.

Кроме того, государству удалось реализовать премиальный внедорожник Lexus LX 570 2016 года выпуска, конфискованный у бывшего сотрудника правоохранительных органов. Как установил суд, этот автомобиль силовик приобрел на неподтвержденные доходы, будучи замешанным в коррупции. Иномарка ушла с аукциона более чем за 8 млн рублей.

Оба актива были обращены в доход государства по искам прокурора Республики Саха (Якутия). В надзорном ведомстве отмечают, что практика изъятия и последующей продажи незаконно нажитого имущества коррупционеров в регионе носит системный характер.