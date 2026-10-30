Вместо работы — миллионные долги: в Якутске судят гендиректора фирмы, грабившей соискателей

Якутский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя регионального филиала преступного сообщества, обвиняемого в организации масштабной инвестиционной схемы. Под вывеской обучающей компании «СахаКонсалтЦентр» злоумышленники похитили у 117 жителей республики в общей сложности более 109 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Перед судом предстанет генеральный директор якутской фирмы Кэнчээри Афанасьев. Ему инкриминируются ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, криминальную структуру и брокерскую онлайн-платформу основал в 2020 году житель Москвы, который затем развернул сеть филиалов по всей стране.

В качестве основного канала привлечения потенциальных жертв злоумышленники использовали агрегаторы вакансий. Граждан, находившихся в активном поиске работы, приглашали на собеседования под предлогом трудоустройства. В ходе личных встреч менеджеры убеждали соискателей пройти курсы по торгам на международном межбанковском валютном рынке.

Для симуляции успешных финансовых сделок использовалось специализированное программное обеспечение. Демонстрируя фиктивную доходность, соучастники вводили клиентов в заблуждение и склоняли их к открытию реальных брокерских счетов. Поскольку площадка не имела лицензии Банка России и была официально внесена регулятором в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте Банка России), средства инвесторов не выводились на биржу. Они перечислялись на подконтрольные руководству криптокошельки.

Для максимизации оборота Кэнчээри Афанасьев привлек к схеме теневых «кредитных брокеров». Они обеспечивали оперативное одобрение крупных банковских займов для клиентов, в том числе не имевших легального заработка и постоянного источника дохода.

Противоправная деятельность сообщества была пресечена в результате совместной операции сотрудников УБК МВД России, регионального МВД и Управления ФСБ по Республике Саха (Якутия). В рамках обеспечительных мер по гражданским искам потерпевших суд наложил арест на имущество фигурантов — земельные участки, коммерческую и жилую недвижимость, а также автотранспорт. Общая стоимость арестованных активов превысила 31 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Кэнчээри Афанасьева с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении основателя преступной организации и иных участников выделены в отдельное производство, расследование по ним продолжается.