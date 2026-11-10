Суд отменил оправдательный приговор по громкому делу об убийстве

Верховный суд Республики Саха (Якутия) отменил оправдательный приговор жителю Булунского района, обвиняемому в убийстве односельчанина. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, а фигурант взят под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Булунский районный суд на основании вердикта присяжных заседателей полностью оправдал мужчину за отсутствием состава преступления.

Апелляционная инстанция отменила это решение из-за серьезных процедурных нарушений. Коллегия установила, что в ходе процесса был нарушен уголовно-процессуальный закон, включая фундаментальный принцип тайны совещательной комнаты, в которой присяжные принимали решение. Теперь дело рассмотрит тот же районный суд, но уже в совершенно другом составе судей и заседателей.

Трагедия, ставшая поводом для разбирательства, произошла в ночь на 4 мая 2025 года в заполярном селе Таймылыр. По версии следствия, хозяин одной из квартир выпивал со знакомыми, когда за столом зашел разговор о его давней ссоре с местным жителем. Гости решили примирить оппонентов и позвали мужчину в дом.

Однако вместо примирения на кухне вспыхнул новый конфликт. Хозяин потребовал, чтобы незваный гость и его несовершеннолетний приятель ушли. Получив отказ, мужчина достал из спальни охотничье ружье «ИЖ-27ЕМ» и сначала выстрелил в стену веранды, чтобы напугать визитеров. Когда оппонент попытался снова открыть входную дверь и зайти внутрь, хозяин выстрелил в него в упор. Потерпевший получил тяжелое дробовое ранение живота и позже скончался в Таймылырской участковой больнице.