Суд да дело: спустя 5 лет глава наслега полностью оправдан и реабилитирован

Глава Октемского наслега Хангаласского улуса Якутии Александр Большаков, обвинявшийся по делу о халатности после повлекшего человеческие жертвы пожара, полностью реабилитирован. Постоянное судебное присутствие Хангаласского районного суда в пгт. Мохсоголлох вынесло в отношении чиновника повторный оправдательный приговор по делу №1-МОН-14/2025, который официально вступил в законную силу. Руководитель муниципального образования также добился через суд выплат из казны Российской Федерации в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование.

Уголовное преследование в отношении Большакова по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение особо крупного ущерба) началось после трагедии, произошедшей 7 апреля 2021 года. Тогда в селе Чапаево полностью сгорел двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей. По версии следствия, чиновник не организовал выбор обслуживающей организации для деревянного многоквартирного дома, из-за чего здание осталось без надлежащего присмотра, а в его электрощитовой произошел аварийный режим работы, приведший к возгоранию. После того как первоначальный оправдательный вердикт районного суда был отменен Верховным судом Республики Саха (Якутия) по представлению прокуратуры, дело было направлено на пересмотр.

При повторном рассмотрении материалов в открытом судебном заседании под председательством судьи С. П. Кириллина суд пришел к выводу, что сторона государственного обвинения не смогла представить бесспорных доказательств вины подсудимого в неправомерном бездействии. Суд указал, что обвинительный приговор не может основываться на предположениях, и оправдал Большакова на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ — за отсутствием в его действиях состава преступления. Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке была отменена.

Сам Александр Большаков лично обратился в редакцию информационного агентства SakhaLife, предоставив копии судебных решений для официального уведомления общественности о завершении процесса. «Прошу опубликовать информацию о вступившем в законную силу оправдательном приговоре в отношении главы администрации муниципального образования «Октемский наслег»», — указано в официальном обращении Большакова к главному редактору издания Софии Булчукей. Руководитель наслега подчеркнул, что данная публикация необходима для восстановления его честного имени и репутации после многолетних судебных разбирательств.

В рамках реализации права на реабилитацию, предусмотренного главой 18 УПК РФ, действующий муниципальный служащий подал заявление в суд. Постановлением Хангаласского районного суда с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в пользу Большакова были взысканы средства в счет возмещения имущественного вреда, включая расходы на оплату услуг защитников-адвокатов и утраченный заработок за время отстранения с учетом обязательной индексации. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Установленный законом срок на апелляционное обжалование со стороны государственного обвинения полностью истек, в связи с чем решение суда окончательно вступило в законную силу.