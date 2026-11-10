Только самые внимательные найдут закономерность: какое число должно стоять вместо вопросительного знака?

Несложно

На первый взгляд перед вами обычный ряд чисел. Но за ним скрывается интересная закономерность, которую не все замечают с первого раза. Попробуйте найти пропущенное число без калькулятора и проверьте, насколько хорошо работает ваша логика!

Математические головоломки не обязательно должны состоять из сложных вычислений. Иногда достаточно внимательно посмотреть на несколько чисел, чтобы обнаружить скрытое правило.

Сегодня редакция SakhaLife предлагает небольшое испытание для тех, кто любит задачи на сообразительность.

Найдите пропущенное число

Посмотрите на последовательность:

3, 8, 15, 24, 35, ?

Какое число должно стоять на месте вопросительного знака?

Не спешите читать объяснение. Попробуйте самостоятельно найти закономерность.

У вас есть 15 секунд!

Правильный ответ — 48

Если вы нашли число 48, поздравляем! Вы правильно разгадали математическую последовательность.

А теперь посмотрим, как работает эта закономерность.

Разбираем задачу по шагам

Посчитаем разницу между соседними числами:

8 − 3 = 5

15 − 8 = 7

24 − 15 = 9

35 − 24 = 11

Обратите внимание: получилась последовательность нечётных чисел:

5, 7, 9, 11.

Каждый следующий шаг увеличивается на 2.

Значит, следующая разница должна составлять 13.

Остаётся выполнить последнее действие:

35 + 13 = 48.

Ответ: 48!

Есть и другой способ увидеть закономерность

Посмотрите на исходный ряд ещё раз:

3, 8, 15, 24, 35, 48.

Каждое число можно представить как произведение двух последовательных чисел с разницей в два:

1 × 3 = 3

2 × 4 = 8

3 × 5 = 15

4 × 6 = 24

5 × 7 = 35

6 × 8 = 48

Так становится понятно, почему именно 48 завершает последовательность.

Почему такие задачи полезны?

Числовые последовательности помогают тренировать логическое мышление, внимательность и умение замечать закономерности.

В отличие от обычных арифметических примеров, здесь важно не просто выполнить вычисления, а самостоятельно определить правило, по которому построен ряд.

Подобные упражнения интересны и школьникам, и взрослым, которые хотят поддерживать умственную активность.

При этом важно помнить: у некоторых числовых последовательностей может быть несколько математически возможных продолжений. В этой задаче мы используем наиболее простую и естественную закономерность.

Числовые последовательности и поиск закономерностей — важная часть школьной математики. Подробнее о том, как устроены числовые ряды и по каким правилам формируются их элементы, можно узнать в образовательном материале «Определение числовой последовательности и способы её задания» на сайте Фоксфорда.

А вы нашли ответ с первой попытки?

Удалось ли вам обнаружить правило самостоятельно или подсказка с разницей между числами оказалась полезной?

Напишите свой результат в комментариях и поделитесь головоломкой с друзьями. Интересно узнать, кто быстрее справится с этим испытанием!

Следите за новыми задачами и тестами на SakhaLife.ru. Впереди ещё немало интересных загадок для любителей проверить свою смекалку!

Другие задачи