Вы больше не захотите завтракать бутербродами! Эти нежные сырники покорят вас с первого кусочка

Быстрый завтрак

Что приготовить на завтрак, чтобы было вкусно, сытно и понравилось всей семье? Ответ проще, чем кажется! Обычный творог, несколько доступных ингредиентов — и на вашем столе появятся аппетитные сырники с золотистой корочкой и невероятно нежной серединкой.

Этот рецепт настолько простой, что справится даже начинающий кулинар. А результат выглядит так, будто вы заказали завтрак в уютном кафе!

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Секрет идеальных сырников — в правильных пропорциях и нескольких простых хитростях. Они не разваливаются на сковороде, не получаются резиновыми и сохраняют приятную творожную нежность внутри.

Наш постоянный автор и кулинар Галина Смарина делится рецептом, который обязательно стоит сохранить. Сырники получаются мягкими внутри, румяными снаружи и буквально тают во рту. А самое приятное — приготовить их можно всего за 25 минут!

Почему эти сырники получаются особенно вкусными?

Главный секрет — правильный творог и умеренное количество муки. Именно от консистенции творожной массы во многом зависит результат.

Кстати, при выборе творога стоит обращать внимание на состав, срок годности и условия хранения. Полезные рекомендации по выбору продукта можно найти в материале российского экспертного центра «Роскачество — Как выбрать творог».

Что понадобится?

400 г творога;

1 куриное яйцо;

3–4 столовые ложки муки;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Готовим идеальные сырники

Шаг 1. Подготавливаем основу

Выложите творог в глубокую миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.

Шаг 2. Добавляем муку

Постепенно всыпайте муку и перемешивайте массу. Тесто должно получиться мягким и немного липким, но сохранять форму.

Шаг 3. Формируем сырники

Слегка присыпьте руки мукой. Сформируйте небольшие круглые лепёшки и обваляйте их в муке.

Шаг 4. Создаём золотистую корочку

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте сырники на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.

Шаг 5. Подаём к столу

Переложите готовые сырники на тарелку. Добавьте ложечку сметаны, мёд, свежие ягоды или любимое варенье.

Маленький секрет, который изменит результат!

Не добавляйте слишком много муки! Именно избыток муки часто делает сырники плотными и сухими. Если творог влажный, лучше предварительно отжать лишнюю жидкость.

А чтобы серединка получилась особенно нежной, можно протереть творог через сито.

Завтрак, ради которого хочется просыпаться!

Представьте: аромат свежеприготовленных сырников, румяная корочка, нежная творожная серединка и любимый чай или кофе…

Кажется, идеальное утро начинается именно так!

А вы любите сырники со сметаной, мёдом или вареньем? Делитесь в комментариях и сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!

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