Эксклюзив сегодня: Что обсудят в эфире у Малахова наши журналисты

Новый выпуск ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1» посвятят расследованию обстоятельств гибели известного музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Об этом сообщили региональные журналисты, принявшие участие в съемках программы.

Главными участниками обсуждения станут главные редакторы якутского издания Taigapost Айталина Никифорова и Сергей Сумченко, которые вели собственное расследование на месте трагедии.

Музыкальный критик Сергей Соседов скончался 23 сентября в городе Нерюнгри (Якутия), куда он прибыл в качестве председателя жюри регионального конкурса красоты. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал несчастный случай: журналист упал с лестницы в гостинице «Дархан», получив перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние.

Несмотря на официальные выводы, близкие погибшего и общественность ставят под сомнение версию о неосторожности. По обращению родственников председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручал возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, однако впоследствии оно было прекращено, что спровоцировало новую волну дискуссий.

В сегодняшнем эфире будут обнародованы скрытые детали происшествия.

В рамках телевизионного расследования эксперты и близкие критика также рассмотрят несостыковки в деле: техническое состояние лестничного марша отеля, зафиксированное камерами исчезновение некоторых личных вещей погибшего и экстренный выезд за пределы страны владельца гостиничного комплекса сразу после инцидента.

Выпуск программы «Малахов» выйдет в эфир сегодня, 10 ноября, в 17:00 по московскому времени.