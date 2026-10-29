Минус 8 миллионов для бюджета: Как гендиректор тайно вывел деньги компании
Городской суд рассмотрит уголовное дело о налоговых махинациях и подставном директоре
На рассмотрение Якутского городского суда поступило уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Якутска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере; ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
По версии следствия, юридическое лицо к октябрю 2025 года накопило недоимку в размере 8,2 млн рублей. Обвиняемый – гендиректор и единственный учредитель Общества, зная о долгах, выводил средства через контрагентов, минуя счета, что нарушило очередность платежей и лишило налоговый орган возможности взыскания. В 2026 году задолженность списана как безнадежная.
Будучи дисквалифицированным в июне 2026 года обвиняемый предложил знакомому номинально стать гендиректором юридического лица для продолжения руководства через подставное лицо. Получив согласие, нотариально оформил назначение, на основании чего в ЕГРЮЛ внесены изменения о новом гендиректоре.
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