Убийство с особой жестокостью: Весь кошмар произошёл на глазах у семьи

Приговор Верховного суда Республики Саха (Якутия) в отношении 34-летнего жителя города Нюрба, осужденного за убийство соседа с особой жестокостью на глазах у его семьи, вступил в законную силу. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отклонил жалобы стороны защиты и оставил назначенное наказание без изменений, сообщили в пресс-службе суда.

За незаконное проникновение в жилище и убийство мужчина проведет 15 лет и 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на полтора года.

Трагедия произошла в ночь на 5 августа 2025 года в одном из многоквартирных домов Нюрбы. В общем коридоре между пьяным мужчиной и его соседями вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку с пасынком потерпевшего. Желая отомстить, злоумышленник зашел к себе домой, взял гладкоствольное ружье 12-го калибра «Tundra AE KRAL ARMS», зарядил его и ворвался через незапертую дверь в квартиру оппонентов.

Увидев в прихожей вооруженного соседа, супруга хозяина квартиры и ее сын в ужасе легли на пол. Когда навстречу незваному гостю вышел сам глава семьи, фигурант в присутствии его близких хладнокровно выстрелил мужчине в упор в грудь. Потерпевший скончался на месте до приезда врачей от тяжелого дробового ранения легкого и обильной кровопотери.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Примечательно, что присяжные сочли недоказанным эпизод об угрозе убийством в адрес остальных членов семьи и оправдали фигуранта по этой статье, однако единогласно признали его виновным в самом убийстве и незаконном вторжении в чужой дом. На основании этого вердикта 1 сентября 2026 года Верховный суд Якутии вынес обвинительный приговор.

Осужденный и его адвокат пытались обжаловать решение, требуя отменить вердикт и отправить дело на новое рассмотрение, однако апелляционная инстанция в Новосибирске подтвердила законность и справедливость сурового приговора.