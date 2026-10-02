Рык дикой природы: К премьере документального фильма «Чолбон»

С 1 октября в широкий прокат вышел документальный фильм о легендарной этно- рок-группе «Чолбон» режиссера Кыйаары Юмшановой, продюсера Сарданы Саввиной. Фильм рекомендуется к просмотру в обязательном, как еще говорят, «облигатном» порядке в с е м: и тем, кто достиг зрелого порога возраста вместе с героями фильма и тем, кому в то время было мало лет, и им не довелось застать то ослепительное явление утренней звезды по имени «Чолбон».

Как строятся мосты между земным и вечным

Пройти мимо этой документалки было бы опрометчиво и непростительно не только для ценителей и поклонников рок-музыки, но и для обычного зрителя, не пропускающего новинки кино о творцах, чьи имена громко вошли в историю. Потому что зритель получит образец честного «прямого кино». В якутском кинематографе редки такие случаи, когда жизньна экране фиксируется в естественном ее течении, без глянца и постановок, без пафоса и обобщающих слов за кадром. На экране жизнь течет, как река времени. Всплыла в памяти документальная лента Ивана Кривогорницына «Ганнибал» (2018) о лидере культовой группы «Хардыы» Гавриле Колесове, известном как Ганнибал. Там камера наблюдает за героем, следует за ним по пятам, слушает его. Так и здесь, в «Чолбоне» она не диктует, не раздражает героев, а дышит и сосуществует с ними в том же пространстве и времени.

Фильм исследует истоки и суть феноменального явления «Чолбон», окунает в эпоху перестроечных 80-90-х, когда вся страна кипела и боролась, неистово рвалась к новому будущему. А в то время где-то в далекой якутской глубинке братья Ильины сутками не выходя из клуба, пребывали в погоне за свободой… своего музыкального волеизьявления. И погоня та завершилась признанием группы «Чолбон» в 1990-м лучшей авангардной группой СССР и присвоением ей метафоричного титула «Якутский Pink Floyd».

Эпоха пробуждения: голоса, летящие ввысь

Автору этого текста посчастливилось вдохнуть частицы того воздуха, которым дышали участники группы «Чолбон», побывать на их концертах фестиваля «Мирный поет о мире», на первом фестивале якутской рок-музыки «Табык» в 1990-м. Публика принимала парней как небожителей, как пришельцев с другой планеты. Казалось бы, такой мощный прогрессивный рок, скорее даже рык дикой природы, можно было услышать только избранным за бугром, где-то на берегах Британии или Германии. Но этот экстремальный вокал – «голос зверя» внезапной лавиной покрывал именно нас, живущих в снегах Якутии. Кач-драйв был непередаваем: казалось, что эта музыка родилась раньше их где-то на звездных просторах, а Космос доверил воспроизвести ее на Земле только этим шестерым парням из Хомустаха. Магия реальности воспринималась, как чудо.

То были времена взрывного подъема самосознания народа саха, так называемого «Якутского ренессанса» во всех областях культуры и искусства. Мы стали жить в условиях возвращенной памяти.

Вспомним сенсационное издание в 1993-м году романаВасилия Яковлева — Далана «Тыгын Дархан». Его называют главным национальным бестселлером эпохи, вернувшим народу его масштабный исторический миф.

Именно в 90-х сформировалась база феномена Якутского кино и зарождения «Сахавуда». В чем-то истории музыкантов «Чолбона» и якутских кинематографистов близки по духу и процессу своего развития. Этапы взросления и шлифовки временем у творцов перекликаются. Это и эффект мятежности, и уход к магическому реализму, поиск новой якутской идентичности и своего особого звучания в мире.

Создание документального фильма «Чолбон» спустя 40 лет символично и закономерно, как промысел божий. Все начинается с идеи, которая с детства искренне увлекла одного из многочисленных фанатов группы – Кыйаару Юмшанову. Будучи сама музыкантом, она искренне прониклась их творчеством и убедительно свела на нет дистанцию между собой и кумирами. Вызвала-таки доверие у седовласых легенд и получила уникальный доступ в мир «Чолбона», а с ним и добро на сьемки фильма.

Получился яркий хронологический байопик коллектива. И можно смело сказать, п е р в ы й — по емкости и выразительности. В фокусе камеры вся группа «Чолбон», как единое целое. Режиссер сделала акцент на психологическом портрете героев. Автор скрыт, но присутствует рядом без вмешательства в процесс происходящего на экране. Топится печь… звучат диалоги, неожиданные обрывки фраз, как размышления, настройка инструментов, репетиции, какие-то бытовые моменты. Органично вплетается архивная хроника, шаманские песнопения на сцене, гитара, бубен, саксофон. И все эти картинки естественным образом взаимосвязаны. Порой эпизоды неожиданно развивают новые сюжетные повороты фильма и вызывают живой интерес у зрителя: а что же будет дальше? И кто будет дальше вести разговор? Что примечательно, фильм не ангажирован, инициирован режиссером и преподнесен, как независимое авторское исследование.

Не секрет, что в истории группы «Чолбон» было немало драматических страниц, ведь и времена-то были непростые. Камера, улавливая эти моменты, уважительно давала ребятам право на молчание или уклончивый ответ. У артистов возраста нет, у них все было, как вчера. Видно, что на сьемочной площадке были умело выстроены тактичные отношения. Рок-музыканты не бывают откровенны с чужаками. Без этого доверительного контакта с ними и фильм бы не состоялся. Там, где одновременно включаются дипломатия, режиссура и психология, реакция зрителя предсказуема и неизбежна. Это продолжительные аплодисменты и безмерная благодарность создателям фильма.

Альбина ДАНИЛОВА.

Фото из рабочего архива режиссера Кыйаары Юмшановой