Охота на перегруз: Работает весовой контроль
С 28 сентября на трассе Р-504 «Колыма» работает передвижной весовой контроль
ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 28 сентября 2026 года на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма» планируется работа передвижного пункта весогабаритного контроля. Пост будет размещен на участке дороги с км 24 (п. Нижний Бестях) по км 365 (р. Алдан).
Весогабаритный контроль осуществляется в целях обеспечения сохранности автомобильной дороги, а также соблюдения и контроля правил перевозки грузов автомобильным транспортом.
ФКУ Упрдор «Вилюй» обращается к перевозчикам с просьбой соблюдать установленные правила перевозки грузов и требования весогабаритного контроля.
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