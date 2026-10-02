Охота на перегруз: Работает весовой контроль

С 28 сентября на трассе Р-504 «Колыма» работает передвижной весовой контроль

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 28 сентября 2026 года на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма» планируется работа передвижного пункта весогабаритного контроля. Пост будет размещен на участке дороги с км 24 (п. Нижний Бестях) по км 365 (р. Алдан).

Весогабаритный контроль осуществляется в целях обеспечения сохранности автомобильной дороги, а также соблюдения и контроля правил перевозки грузов автомобильным транспортом.

ФКУ Упрдор «Вилюй» обращается к перевозчикам с просьбой соблюдать установленные правила перевозки грузов и требования весогабаритного контроля.