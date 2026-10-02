Мировые мастера точного выстрела соберутся в Якутске

Полигон «Сулус» на финишной прямой: идёт финальная подготовка к Международному турниру снайперов имени Ф. М. Охлопкова

В Республике Саха (Якутия) завершается подготовка к 4 Международному турниру снайперов, который пройдёт в память о легендарном якутском снайпере Фёдоре Матвеевиче Охлопкове — одном из самых результативных стрелков Великой Отечественной войны. Турнир запланирован на 8 октября, и до старта остались считанные дни. На полигон «Сулус» прибыла инспекция для оценки подготовительных работ во главе с Героем Российской Федерации, Героем ДНР, представителем МО РФ Ярославом Наильевичем Якубовым (Ярым).

В ходе осмотра Ярослав Наильевич прошёл по стрелковым рубежам, проверил состояние мишенных полей и оценил возможности работы в условиях низких температур и сложного рельефа. По итогам обхода эксперт дал ряд конкретных поручений по установке новых мишеней для квалификационного этапа и расстановки камер системы видеонаблюдения, чтобы фиксировать не только попадания, но и технику работы пары «стрелок — корректировщик» с разных ракурсов.

Сейчас система видеонаблюдения готова на 90 %: монтажники завершают настройку последних узлов и тестируют каналы передачи данных. «Мишенное поле почти готово, — отмечают на полигоне.

Александр Джурович Данилов, один из участников турнира, тепло поблагодарил куратора: «Мы всегда благодарны Ярославу Наильевичу — он лучший друг всех снайперов страны. Благодаря его постоянной поддержке наш полигон „Сулус“ год от года обрастает новинками и улучшается. Нам важен его взгляд профессионала.

Состоялось совещание в формате видеоконференцсвязи (ВКС) с полигона «Сулус», в котором приняла участие Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). В повестке — готовность транспортной логистики, размещение участников, медицинское обеспечение и взаимодействие с волонтёрским корпусом.