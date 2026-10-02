Замминистра снова признали виновным!

7,9 миллиона не сошлись в расчётах, но замминистра Афанасьева покарали предупреждением

Замминистра сельского хозяйства Якутии Николая Афанасьева снова признали виновным в нарушении бюджетного законодательства. На этот раз речь идёт о госзадании примерно на 171 млн рублей, расхождении почти на 8 млн и целом наборе несовпадающих цифр в документах, но закончилось всё предупреждением, пишет Торбозное радио

Государство даёт бюджетному учреждению деньги и говорит: за эти деньги вы должны выполнить определённый объём конкретных работ. Сначала министерство должно посчитать нормативные затраты — грубо говоря, сколько должна стоить каждая услуга и сколько денег вообще требуется, а потом на основании этого расчёта выдаётся субсидия.

Счётная палата Якутии при проверке обнаружила, что с этой системой у Минсельхоза всё сложилось довольно творчески. На 2026 год нормативные затраты вообще не были утверждены, однако субсидию учреждению министерство предоставило. То есть, деньги определили, а необходимого расчёта под них, как установил суд, не было.

С 2025 годом ещё интереснее. В одном приказе Минсельхоза было записано, что обучение и переподготовку должны пройти 30 техников-осеменаторов, а в самом государственном задании — уже 100 человек.

Не сошлись документы и по другим направлениям: оценке качества молока племенных коров, генетическим исследованиям животных, племенной оценке, производству жидкого азота и доз семени быков.

Субсидия по соглашению от 27 января 2025 года составила 171 069 950 рублей, которая оказалась больше на 7 920 900 рублей расчётного объёма финансового обеспечения.

Сам Афанасьев на заседание 8 сентября не пришёл, зато его позицию отстаивали сразу два защитника — С.А. Софронеева и И.Л. Тихонов, которые заявили, что ничего существенного не произошло, расхождения носят технический характер, общий объём госзадания выполнен.

Суд указал: нормативы должны соответствовать госзаданию каждого года, поэтому на 2026 год необходимого утверждённого расчёта не было, а назвать все остальные расхождения просто техническими нельзя — их слишком много и они касаются нескольких разных показателей.

По статье 15.15.15 КоАП за такое нарушение должностному лицу полагается штраф от 10 до 30 тысяч рублей, но 8 сентября мировой судья Гаврил Хоютанов признал Николая Афанасьева виновным и назначил ему всего лишь предупреждение. Суд посчитал, что нарушение выявлено финансовым контролем, имущественного ущерба нет, а доказательств того, что Афанасьев раньше привлекался к административной ответственности, суду не представили. Поэтому нарушение признали совершённым впервые.

Ранее, 4 мая 2026 года ТОРБОЗНОЕ РАДИО рассказывало, как того же замминистра привлекли за нарушения при распределении сельскохозяйственных субсидий. Тогда одному получателю лишними выдали 3 875 789 рублей, а другой претендент столько же недополучил.

6 апреля суд признал Афанасьева виновным по другой бюджетной статье КоАП и назначил штраф 10 тысяч рублей.