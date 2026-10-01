02.10.2026 08:46
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Протаранил на зеленый: Пострадал ребенок
В Якутске водитель проехал на «красный» и сбил ребенка, переходившего дорогу
ДТП произошло сегодня около 9 утра на 5 км Вилюйского тракта. 28-летний водитель Toyota Wish двигался в сторону Объездного шоссе, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка, который в это время переходил дорогу на «зеленый».
«В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения», — сообщает ГИБДД.
Проводится проверка.
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Источник: ГИБДД Якутии
Фото: ГИБДД Якутии
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