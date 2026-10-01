В надежных руках. От заботы к долголетию

Статистика Всемирной организации здравоохранения и национальные данные показывают: доля людей старше 60 лет быстро растёт. В ряде развитых стран уже более 20% населения — пенсионного возраста, да и в России доля людей 65+ тоже увеличивается. В недавно прошедшем Прямом эфире Глава нашей республики Айсен Николаев сказал: «Средняя продолжительность жизни в Якутии – самая высокая на Дальнем Востоке и превышает общероссийские показатели. Мы стремимся к 80 годам».

Не может не радовать, что старость в России перестает ассоциироваться с болезнями и одиночеством, предоставляя пожилым людям шанс на полноценную и активную жизнь.

Забота о здоровье старшего поколения чувствуется сегодня во всем: гериатрическая помощь, регулярная диспансеризация, профилактические акции, работа Центра активного долголетия, отделений дневного пребывания для пенсионеров, утренние зарядки, Школы третьего возраста.

Старшее поколение якутян поверило, что профилактика хронических заболеваний и ранняя диагностика — наиболее экономичный и эффективный путь сохранить здоровье на долгие годы.

Ключевые направления профилактики для пожилых людей — контроль артериального давления, скрининг на сахарный диабет, ранняя диагностика онкологических заболеваний, вакцинация, регулярная проверка зрения и слуха. Все это сегодня доступно и понятно организовано в системе первичной медицины. Доступность консультаций по телефону или видеосвязи, переносные устройства для измерения давления и сахара, лабораторные выезды — всё это снижает барьеры для профилактики и диагностики. Повсеместную поддержку населения получили внедрение телемедицины, телеЭКГ, онлайн-запись на прием к врачу, работа мобильных медицинских бригад в глубинке…

— Забота о вашем здоровье и долголетии – один из важнейших приоритетов здравоохранения, — обратилась в Международный день пожилых людей, министр здравоохранения республики Лена Афанасьева к старшему поколению. — Мы стараемся создавать все условия, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной, чтобы вы чувствовали поддержку и внимание.