В надежных руках. От заботы к долголетию
Статистика Всемирной организации здравоохранения и национальные данные показывают: доля людей старше 60 лет быстро растёт. В ряде развитых стран уже более 20% населения — пенсионного возраста, да и в России доля людей 65+ тоже увеличивается. В недавно прошедшем Прямом эфире Глава нашей республики Айсен Николаев сказал: «Средняя продолжительность жизни в Якутии – самая высокая на Дальнем Востоке и превышает общероссийские показатели. Мы стремимся к 80 годам».
Не может не радовать, что старость в России перестает ассоциироваться с болезнями и одиночеством, предоставляя пожилым людям шанс на полноценную и активную жизнь.
Забота о здоровье старшего поколения чувствуется сегодня во всем: гериатрическая помощь, регулярная диспансеризация, профилактические акции, работа Центра активного долголетия, отделений дневного пребывания для пенсионеров, утренние зарядки, Школы третьего возраста.
Старшее поколение якутян поверило, что профилактика хронических заболеваний и ранняя диагностика — наиболее экономичный и эффективный путь сохранить здоровье на долгие годы.
Ключевые направления профилактики для пожилых людей — контроль артериального давления, скрининг на сахарный диабет, ранняя диагностика онкологических заболеваний, вакцинация, регулярная проверка зрения и слуха. Все это сегодня доступно и понятно организовано в системе первичной медицины. Доступность консультаций по телефону или видеосвязи, переносные устройства для измерения давления и сахара, лабораторные выезды — всё это снижает барьеры для профилактики и диагностики. Повсеместную поддержку населения получили внедрение телемедицины, телеЭКГ, онлайн-запись на прием к врачу, работа мобильных медицинских бригад в глубинке…
— Забота о вашем здоровье и долголетии – один из важнейших приоритетов здравоохранения, — обратилась в Международный день пожилых людей, министр здравоохранения республики Лена Афанасьева к старшему поколению. — Мы стараемся создавать все условия, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной, чтобы вы чувствовали поддержку и внимание.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий