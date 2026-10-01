О порядке проведения техобслуживания газового оборудования

О порядке проведения технического обслуживания газового оборудования

Техническое обслуживание газового оборудования проводится ежегодно. Собственник обязан обеспечить его безопасную эксплуатацию и доступ специалистов для проведения необходимых работ. О том, как организовано техническое обслуживание, кто отвечает за газовое оборудование в многоквартирных и частных домах и чем может обернуться отказ в допуске специалистов, рассказал заместитель начальника службы по техническому обслуживанию газового оборудования Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Антип Лугинов.

Антип Михайлович, кто за что отвечает?

— В многоквартирных домах газовое оборудование разделяется на внутридомовое (ВДГО) и внутриквартирное (ВКГО).

К ВДГО относится газовое оборудование, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома: газопроводы, проходящие по подъездам и внутри квартир, участки газопровода от места присоединения к стояку до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием, а также запорная арматура на этих участках.

ВКГО принадлежит собственнику квартиры. К нему относится оборудование, расположенное после отключающего устройства: прибор учета газа, система контроля загазованности (при наличии), соединительные элементы, а также газоиспользующее оборудование.

В жилом доме (домовладении) применяется понятие внутридомового газового оборудования. К нему относятся газопроводы от места присоединения к газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования, а также установленное в доме газовое оборудование.

Что входит в комплекс мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО?

— В соответствии с Правилами пользования газом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410, безопасное использование и содержание ВДГО и ВКГО обеспечиваются комплексом мероприятий.

В него входят:

техническое обслуживание и ремонт ВДГО и (или) ВКГО;

аварийно-диспетчерское обеспечение;

техническое диагностирование газопроводов, входящих в состав ВДГО и (или) ВКГО;

ремонт и замена газового оборудования при необходимости;

приостановление подачи газа по установленным основаниям и последующее возобновление подачи газа после устранения причин отключения;

оценка технического состояния бытового газоиспользующего оборудования для выявления неисправностей и определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Отдельное значение имеет исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов. Их надлежащее содержание является обязательным условием безопасного использования газового оборудования. Основная цель всех проводимых мероприятий — поддержание газового оборудования в исправном и безопасном состоянии и предупреждение аварийных ситуаций.

Где можно ознакомиться с графиком и стоимостью технического обслуживания?

— График технического обслуживания ВДГО и ВКГО опубликован на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз».

Информация о графике технического обслуживания доступна в разделе «Техническое обслуживание» на сайте компании.

Кроме того, абонентов заранее информируют о дате проведения работ способом, предусмотренным договором. В многоквартирных домах информация размещается на информационных стендах, собственников частных домов дополнительно информируют по телефону.

Техническое обслуживание ВДГО и (или) ВКГО проводится ежегодно с учетом минимального перечня работ, установленного Правилами № 410.

Когда проводится техническое диагностирование газопроводов?

— Техническое диагностирование проводится в отношении газопроводов, входящих в состав ВДГО и (или) ВКГО, которые отработали срок эксплуатации, установленный проектной документацией. Если срок эксплуатации проектной документацией не установлен, диагностирование проводится по истечении 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию.

Цель технического диагностирования — определить фактическое техническое состояние газопровода, выявить неисправности и определить возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Таким образом, регулярное техническое обслуживание, своевременное выявление неисправностей и соблюдение требований безопасного использования газа являются важными условиями безопасного газоснабжения.

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