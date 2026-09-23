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24.09.2026 00:07
чтение: 0 мин
Медицина
#Иван Яковлевич ЕГОРОВ

Сегодня 24 сентября день рождения профессора

сегодня 24 сентября день рождения
сегодня 24 сентября день рождения

Сегодня, 24 сентября исполнилось 87 лет Ивану Яковлевичу ЕГОРОВУ, доктору медицинских наук, профессору.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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