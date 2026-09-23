Светлане Уаровой нужна помощь

На днях якутянка, уроженка Сунтарского улуса Светлана Уарова отметила день рождения. В этот день принято праздновать и веселиться.

Светлана же решилась в этот день обратиться за помощью, поделившись историей борьбы и надежды. В соцсети она сообщила, что прошедший год был сложным, она серьезно заболела, хотя никогда не предполагала, что такое ее коснется, ничто не предвещало такой беды. Она призналась, что сейчас сидит в инвалидной коляске, а сторис печатает ее дочь, так как сама Светлана не может шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Светлана верит, что она непременно исцелится. Она хочет играть с внуками, встречаться с друзьями, вести активный образ жизни, радоваться каждому дню. Она выбирает именно это!

Но пока необходимо лечение, и каждый месяц это обходится в 150-200 тысяч рублей, что очень сложно для семьи.

Поддержку Светлана Уарова принимает на карту, привязанную к телефону 8 914 2 736 802 (Сбербанк или Т-Банк).

Семья благодарит каждого, кто откликнется!

Помочь можно перечислением на карту, добрыми мыслями, помощью и поддержкой.

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