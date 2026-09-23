Дача осенью: найдёте все 5 отличий?

Головоломка "Найди отличия" для вас

найди 5 отличий дача осенью

На даче выдался тихий солнечный день. Если вам нравится разгадывать головоломки типа «найди 5 отличий дача осенью», то это простая задачка для вас. Берёза нарядилась в золотые листья, на крыльце ждёт корзина с яблоками, а возле дорожки красуются спелые тыквы. Урожай почти собран — можно ненадолго отложить дела и полюбоваться осенним уютом.

Но что-то здесь не так! Перед вами две картинки одного дачного дворика. На первый взгляд они совершенно одинаковые. Однако на одной из них спрятались ровно пять изменений. Сумеете заметить каждое?

Пять маленьких секретов осенней дачи

Посмотрите внимательно на обе иллюстрации. Где-то исчезла небольшая деталь, где-то появился лишний предмет, а кое-что поменяло цвет.

Ваша задача — найти все 5 отличий. Сравнивайте не только крупные предметы: маленькие детали тоже заслуживают внимания!

Хотите добавить азарта? Поставьте таймер на одну минуту. Это просто игровой вызов, а не проверка способностей — если понадобится больше времени, спокойно продолжайте поиски.

Подсказка, если последнее отличие ускользает

Не перескакивайте взглядом с одного предмета на другой. Сначала сравните верхнюю часть картинок, затем осмотрите дом и крыльцо, а после — дорожку и забор. Такой порядок поможет ничего не пропустить.

Можно искать отличия вдвоём: по очереди называйте по одной находке, не подсказывая остальные. Кто окажется внимательнее?

Ответы — читайте только после поисков!

Вот какие изменения спрятаны на правой картинке:

Пропал воробей с крыши. На левой иллюстрации он есть, на правой — нет. Лейка поменяла цвет. Зелёная на левой картинке и синяя на правой. Исчез осенний венок с двери. Он украшает дачу только слева. Накладка замка на ручке двери другой формы. Пропал красный кленовый лист с забора. На правой иллюстрации перекладина пустая.

Сколько отличий вы нашли без подсказок? Какое оказалось самым хитрым?

К слову

Поиск отличий — увлекательный способ потренироваться в наблюдательности и сравнении деталей. Подробнее о пользе логических головоломок рассказывается в материале на сайте ЮЗГУ.